Everton Gomes. Cientista político e secretário Municipal de Trabalho e Renda do Rio - Divulgação

Everton Gomes. Cientista político e secretário Municipal de Trabalho e Renda do RioDivulgação

Publicado 05/04/2024 00:00

O Partido Democrático Trabalhista, no qual milito há quase três décadas, tomou uma acertada decisão ao caminhar ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, na tarefa de reconstruir nossa cidade. Em primeiro lugar, porque participamos de todas as gestões de Paes na prefeitura, desde 2009, auxiliando-o na tarefa da governabilidade na Câmara de Vereadores e contribuindo com a gestão da cidade no Executivo. Por isso, há também a nossa marca nas conquistas dos cariocas nos últimos 15 anos. No BRT, no Porto Maravilha, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no VLT, no Terminal Gentileza, no Morar Carioca e nas Escolas do Amanhã, algumas das principais realizações de Paes, há tijolos e ideias que nós, trabalhistas, ajudamos a colocar.



Para além disso: encontramos acolhida calorosa do prefeito para os projetos que implementamos na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Iniciativas como o Programa Prato Feito Carioca, que já serviu nas 20 Cozinhas Comunitárias espalhadas pelas cidade quase dois milhões de refeições em menos de dois anos, e os programas Trabalha Rio, Rio+Cursos e Empreenda Rio são iniciativas que valorizam quem trabalha e produz, como é marca da gestão de Paes, mas também têm a nossa cara. Os Cariocões, nossos restaurantes que serviram mais de 1,1 milhão de refeições em 2023, têm clara inspiração no Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), criado em 1940 pelo Presidente Vargas para proteger o trabalhador em condição de vulnerabilidade social, oferecendo refeições baratas (apenas R$ 2 o almoço) e balanceadas. As Centrais do Trabalhador, que integram diferentes ações de apoio à classe trabalhadora, têm o mesmo espírito.



Mas o nosso elo não se restringe ao "T" de nossa sigla, orgulhosamente trabalhista. Se dá também no "D", que reúne os democratas. O PDT combateu a ditadura com vigor. Nosso líder, Leonel Brizola, arriscou a própria vida pela democracia na Campanha da Legalidade, e ao reorganizar, desafiando o arbítrio, os trabalhistas no exílio. Foi por nossa iniciativa, quatro décadas depois, que Bolsonaro se tornou inelegível no STF. Eduardo Paes derrotou o obscurantismo em nossa cidade no segundo turno de 2020. No lugar do negacionismo sobre a tragédia sanitária, social e econômica que foi a Covid-19, a partir de janeiro de 2021 voltaram a imperar a ciência e a razão. O Brasil derrotou o golpismo, e o Rio derrotou a pandemia.



Nesse momento em que nossa cidade se recupera economicamente, com quase 260 mil novos empregos gerados em 2021, 2022 e 2023, ganha nova vida com obras de infraestrutura (como o BRT Transbrasil, inaugurado agora) por toda parte e vê o sorriso brotar de novo no rosto dos cariocas, o caminho é de continuar no rumo certo, o do desenvolvimento econômico com compromisso social. Para as eleições municipais que se avizinham, uma grande frente democrática está sendo formada para garantir a evolução e o crescimento do Rio. Nessa frente, as vozes do progresso e das liberdades sociais estão representadas em múltiplas matizes. E todas estão voltadas para a construção de um Rio fraterno, próspero e socialmente justo. Amplos setores da sociedade estão sendo ouvidos em busca de iniciativas que aprimorem o que já funciona bem e corrijam o que precisa ser melhorado. Os melhores técnicos, das mais variadas formações.



Nós, do PDT, sempre defendemos que o Brasil tem tudo para ser protagonista neste mundo cada vez mais desafiador. E o Rio de Janeiro, tambor cultural do nosso país, tem um papel fundamental nesta conquista. Sempre lutamos ao lado do povo, olhamos e fizemos por quem mais precisa. Queremos estar ao lado de quem cuida bem dos nossos CIEPs, que estão sendo revitalizados. Com um mandato que incorpora a defesa do trabalhador como prioridade, o povo do Rio só tem a ganhar.



Everton Gomes

Cientista político e secretário Municipal de Trabalho e Renda do Rio