Ilan Renz. Contadora, empresária e vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRC RJ - Divulgação

Ilan Renz. Contadora, empresária e vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRC RJDivulgação

Publicado 19/04/2024 00:00

A adolescência é uma fase crucial no desenvolvimento humano, marcada por descobertas, desafios e a transição para a vida adulta. Neste contexto, a educação financeira desempenha um papel fundamental na formação dos adolescentes, capacitando-os para tomar decisões conscientes e responsáveis sobre dinheiro desde cedo.



Adolescentes enfrentam desafios financeiros únicos, como a gestão de suas mesadas, a compreensão do valor do trabalho e a tentação de gastos impulsivos. Dessa forma, é importante que eles tenham acesso a ferramentas e conhecimentos que os preparem para enfrentar essas situações no dia a dia.



Faz-se necessário explorar a necessidade de integrar a educação financeira no currículo escolar, proporcionando a esse público uma base sólida, provocando a reflexão sobre o tema e, através de abordagens práticas e conteúdos relevantes, despertando o interesse dos jovens e capacitando-os.



É preciso criar hábitos financeiros saudáveis, pois a adolescência é o momento ideal para cultivá-los. Ao aprenderem a planejar orçamentos, economizar e investir, eles desenvolvem habilidades essenciais para uma gestão eficaz do dinheiro ao longo da vida. Com a educação financeira, os adolescentes são mais propensos a entender os riscos associados ao endividamento excessivo e isso os capacita a tomar decisões informadas sobre empréstimos, cartões de crédito e financiamentos, prevenindo armadilhas que podem comprometer seu futuro.



É de extrema importância ensiná-los a elaborar orçamentos realistas e a planejar suas finanças. Abordar as estratégias práticas para ajudá-los a definir metas financeiras, priorizar gastos e economizar para objetivos específicos, como educação superior ou viagens.



Ao introduzir os conceitos de poupança e investimento desde cedo, eles podem compreender a importância do crescimento patrimonial a longo prazo. Isso inclui noções sobre a Bolsa de Valores, investimentos em educação e a importância de diversificar ativos. A educação financeira se concentra não apenas na gestão pessoal, mas também incentiva o empreendedorismo e, ao compreenderem seus fundamentos, podem desenvolver habilidades para iniciar e gerir negócios, promovendo a independência financeira.



Portanto, investir na educação financeira dos adolescentes é investir no futuro econômico e social. Instituições educacionais, familiares e a sociedade como um todo desempenham um papel crucial nesse processo para juntos, garantir que eles estejam preparados para um futuro financeiramente consciente e sustentável.

*Ilan Renz é contadora, administradora, educadora financeira e Conselheira CRC RJ