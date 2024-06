Everton Gomes é cientista político e secretário Municipal de Trabalho e Renda do Rio - Divulgação

Publicado 05/06/2024 00:00

Minha vivência como secretário de Trabalho e Renda do Rio, nos últimos 15 meses, é marcada por experiências marcantes. Entre elas, o convívio diário com a força de trabalho que representa os pés, mãos e mentes da Prefeitura do Rio: os nossos servidores públicos municipais. Entre ativos e inativos (aos quais cumpro o dever de também prestar minhas reverências), são 211 mil servidores e aposentados que têm suas digitais e seu suor em escolas, hospitais, Centrais do Trabalhador, parques, no BRTs, no VLTs e em cada conquista da nossa cidade.



Por isso que, no Dia do Trabalhador, fizemos questão de homenagear 70 destes heróis anônimos do nosso cotidiano no Parque Madureira Mestre Monarco, durante o Festival do Trabalhador. Lá, no 1º de Maio, estavam garis, guardas municipais, professores, secretárias, motoristas – uma parcela dos profissionais que todos os dias cuidam de nós e de nossa cidade.



Alguns exercem profissões que exigem esforço físico e têm rotinas puxadas sob o sol, sem que a sociedade, muitas vezes, reconheça a importância destes profissionais. Calceteiros (formamos 44 novos trabalhadores para cuidar das calçadas de pedras portuguesas do Rio), servidores da Fundação Parques e Jardins e de tantas instituições espalhadas por toda a cidade. Sim, eles são o nosso porto seguro — fundamentais e indispensáveis. E, importante, fazem parte da alma da nossa cidade.



Devemos, portanto, reverenciá-los e valorizá-los. Além do reajuste salarial dado este ano, a Prefeitura do Rio vem se empenhando em ações de qualificação dos servidores, com foco na formação continuada, e no próprio fortalecimento da máquina municipal, com mais admissões do que aposentadorias. Em 2023, foram 17 mil ingressos no serviço público municipal contra apenas 2,1 mil aposentadorias – o que registra que a carreira é atrativa, e que os quadros de servidores estão em contínua renovação. O Rio agradece!

