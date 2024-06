Josier Vilar é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ - Divulgação

Publicado 05/06/2024 00:00

Irineu Evangelista de Souza - o Barão de Mauá - patrono da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é considerado o maior empresário brasileiro do século 19 por seu papel fundamental no desenvolvimento do ambiente de negócios no Rio de Janeiro e no país.



Suas iniciativas empresariais estabeleceram os fundamentos para o desenvolvimento industrial e empresarial do Brasil do século passado. Com seu olhar visionário, conhecimento de gestão, atitude ousada e habilidade política, Mauá empreendeu em várias frentes, inovando e iniciando a industrialização do país.

Fundou a Companhia Ponta da Areia, em Niterói, um dos primeiros estaleiros e fábricas de ferro do país.

Investiu em infraestrutura de transportes, tendo construído a 1ª estrada de ferro nacional, e criou a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas.



Esses empreendimentos semearam as bases para o desenvolvimento industrial no Brasil, até então predominantemente agrário.



O Barão de Mauá criou também o Banco do Brasil e em seguida um banco de crédito, o Banco Mauá, voltado para o fomento às pequenas empresas e aos novos negócios, iniciativas que deram origem ao moderno sistema bancário e financeiro que hoje possuímos.



Além disso, investiu fortemente em energia e serviços públicos, tendo sido responsável pela instalação da primeira linha telegráfica no Brasil e pela iluminação pública a gás na cidade do Rio de Janeiro, o que trouxe modernidade aos serviços urbanos e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.



A visão global e empreendedora de Mauá proporcionou-lhe muitas conexões internacionais, que atraíram investimentos estrangeiros para o Brasil. Sua atuação estendeu-se além das fronteiras nacionais, com empreendimentos na América Latina e na Europa.



No contexto do Rio de Janeiro, suas ações foram particularmente significativas. Contribuiu para transformar a cidade em um centro econômico e financeiro mais dinâmico e moderno, integrando-a aos fluxos econômicos internacionais e melhorando sua infraestrutura urbana e de transportes.



Sem dúvida, o Barão de Mauá foi um verdadeiro líder empresarial inspirador, com uma mente intrépida, capaz de assumir riscos e enfrentar adversidades, especialmente na esfera política, em um tempo em que a Corte era pródiga em intrigas e devaneios.



Por tudo isso, é considerado um dos maiores empresários da história do Brasil, um verdadeiro visionário que deixou um legado duradouro no desenvolvimento econômico e na modernização do país.

Mauá foi o 3º presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e fonte permanente de inspiração para as iniciativas da ACRJ e para as atividades empresariais que contribuem para a retomada do protagonismo empresarial em nossa Cidade, Estado e Pais.



Comemorar os 215 anos de existência da ACRJ, festejando o nosso patrono Barão de Mauá, é o que melhor podemos oferecer como símbolo empresarial do Rio de Janeiro.



Mauá vive entre nós.



Viva Mauá.

* Josier Vilar é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ