Mauro Farias: Transformando Vidas

Mauro Farias, Secretário de Estado de Transformação Digital - DIVULGAÇÃO

Publicado 24/06/2024 00:00

Em termos de transformação digital, o Brasil e, particularmente, o estado do Rio de Janeiro

vêm conquistando avanços notáveis aos olhos do mundo. O ranking da Organização das

Nações Unidas (ONU) coloca o país na décima segunda posição que avalia os países com

mais serviços públicos online no planeta. Já o estado do Rio, por sua vez, aparece em 3°

lugar geral no ranking, divulgado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e

Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), que mensura a oferta

de serviços digitais no país.



Hoje o Rio de Janeiro tem o maior projeto de transformação digital do Brasil e com o foco

voltado ao cidadão fluminense. Esse olhar humano e para toda a população foi destaque

durante a e-Gov Conference, realizada na Estônia, em maio deste ano. O estado foi o

primeiro representante da América do Sul a realizar uma palestra no maior evento de

governo digital do mundo. O modelo estoniano foi uma das inspirações para o

desenvolvimento do RJ Digital, programa de digitalização estadual desenvolvido pela

Secretaria de Transformação Digital e pelo PRODERJ e que hoje disponibiliza mais de 2400

serviços de forma rápida e objetiva, por meio do portal www.rj.gov.br



Estamos sempre atentos às novas tendências e novidades que podem facilitar a vida da

população com o uso da tecnologia. Além de utilizarmos a linguagem simples no portal,

contamos com um intérprete virtual para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O recurso

permite a tradução de todo o conteúdo, sejam textos, áudios ou vídeos. A população

também pode avaliar cada serviço disponível. Hoje temos um painel que monitora essas

interações e o aperfeiçoamento é diário. Já são mais de 14 milhões de acessos aos

serviços do portal e o boletim online da rede estadual de ensino é o mais acessado desde o

lançamento do canal, em 2022.



Outra ação fundamental que lançamos foi o programa RJ Digital Municípios. Uma

integração realmente efetiva e inédita entre os poderes municipal, estadual e federal. A lição

é simples: “Sem integração, não há digitalização. E sem digitalização perpetua-se a

burocracia”. Hoje estamos avançando na modernização da gestão das prefeituras e mais de

50% dos municípios já aderiram ao programa. E, quem mais se beneficia de tudo isso, é o

cidadão. Afinal, de nada vale a melhor tecnologia se o governo não se colocar no lugar da

população e do que ela espera. É preciso ter empatia e, com esse sentimento, vamos em

busca do objetivo de um Rio de Janeiro 100% digital.



Como entusiasta da transformação digital, também percebi que o conceito “figital” é um

grande diferencial na oferta dos serviços públicos, tanto para o cidadão que hoje já pode

realizar diversas ações de forma digital, quanto aqueles que preferem o atendimento

presencial nas unidades físicas. O estado será pioneiro nesse tema, ou seja, um Rio de

Janeiro que olha para todos. Essa mudança para o digital é um processo sem volta e, em

breve, teremos novas gerações de cidadãos em cujas vidas a digitalização será rotina.

Pessoas que irão se desacostumar com a burocracia e, portanto, terão mais tempo para o

lazer, para a família e para usufruir de uma melhor qualidade de vida. Esta, por sinal, deve

ser a meta da governança digital: a qualidade de vida. Seja na Estônia, no estado do Rio ou

no Brasil, a transformação digital transforma vidas.