Renato Machado é deputado estadual (PT) - Divulgação

Publicado 16/07/2024 00:00

Darcy Ribeiro, Maricá e emendas parlamentares. O que uma história tem a ver com a outra? Tudo. Podemos dizer que há link. Se voltarmos um pouco ao passado, vamos observar que o homem de “muitas peles”, como assim se autodenominava Darcy Ribeiro, foi e ainda é uma inspiração para várias gerações. Grande antropólogo, educador, romancista e político brasileiro, ele tinha na educação seu principal foco.



Pelo Rio, Darcy idealizou os CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública). O modelo educacional em horário integral, com atividades esportivas, alimentação e outros serviços oferecidos aos estudantes, ganhou status no Brasil. E exposição em Veneza, na Itália, pelas mãos do arquiteto inglês David Chambers. Encantado com o projeto, ele fez uma pesquisa sobre a história dos Centros Integrados e atravessou os mares para mostrar a importância dos CIEPS.



Falar no mestre é ir muito além da sala de aula. Foi Maricá que ele escolheu para ter uma casa e passar os últimos anos de sua vida. Sua então residência virou recentemente o Museu Casa Darcy Ribeiro, localizado na Praia do Cordeirinho. As instalações mostram a obra e a vida do educador, incluindo a escrivaninha que ele usava para escrever seus livros e seu fardão da Academia Brasileira de Letras.



Com tanta inspiração, Maricá, um dos municípios mais importantes do Rio de Janeiro e que mais vêm crescendo nos últimos anos, tem na educação um dos seus principais alicerces. Para que os mais velhos não o esqueçam e para que os mais novos o conheçam, em Inoã, distrito de Maricá, por exemplo, existe a Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro. Um espaço educacional de qualidade.



Há também outras unidades que perpetuam o imortal Darcy Ribeiro. É o caso do projeto Escolas Criativas. Nelas, Maricá reuniu cultura, educação, sustentabilidade e iniciativas multiplicadoras para toda a rede pública de ensino.



E as ações não param por aí. Projetando a excelência no aprendizado e no conhecimento, a Prefeitura do município, por meio da Secretaria de Educação, tem investido fortemente nos profissionais. No início do ano, abriu concurso público, com 326 vagas efetivas para professores e salários de até R$ 10 mil, acima da média no Brasil. O concurso está em suas etapas finais.



Maricá vem se tornando cada vez mais referência, oferecendo transporte escolar para os alunos da rede pública, educação para idosos, matrícula inteligente, além de projetos como o Corujinha, que oferece um espaço noturno de atividades lúdicas para crianças de 3 e 10 anos, enquanto os pais ou responsáveis estudam ou trabalham à noite.



Para dar continuidade a grandes projetos e incentivar ainda mais a educação em Maricá e em todo o estado, propus uma série de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A área educacional mereceu atenção especial, pois considero que é, por meio do conhecimento, que conseguimos avançar em qualidade de vida, na busca pelo emprego e na melhoria da renda.



As emendas que encaminhei abrem espaço para a reforma e readequação das salas de aula na rede estadual. As escolas poderão adquirir equipamentos tecnológicos e efetuar a compra e manutenção de aparelhos de climatização.



Em benefício dos educadores, solicitei cursos de extensão e capacitação tecnológica e que o Executivo programe dotações na lei orçamentária do exercício 2025 para o pagamento do piso salarial nacional para os profissionais da rede estadual. Lembrando que a aplicação das iniciativas propostas depende de recursos do Poder Executivo.



A herança deixada por Darcy Ribeiro não pode jamais ser abandonada. Sua continuidade é mais que um programa educacional. Trata-se de um projeto de vida. Essa é a educação que Darcy Ribeiro tanto lutou, que Maricá vem cumprindo papel importante no cenário estadual e que essas emendas podem contribuir de forma efetiva para melhorar o ensino público no Rio de Janeiro.



