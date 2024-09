Alexandre Hugueney - Divulgação

07/09/2024

“Uma jovem rebelde e muito liberal entra num bar, completamente nua. Pára em frente do barman e diz: - Dê-me uma cerveja bem gelada! O barman fica a olhar para ela sem se mexer. - O que é que se passa? -diz ela- Nunca viu uma mulher nua? - Muitas vezes! E então, está olhando para onde? Quero ver de onde é que vai tirar o dinheiro para pagar a cerveja!” Esse é o riso provocado. Significado de fânegas: plural de fânega. O mesmo que fanga. Uma fânega ou fanga equivale a 100 quilogramas. “A mim nada disso me falta, respondeu Sancho: é verdade que não tenho rocim, mas tenho um burro que vale o dobro do cavalo do meu amo; maus raios me partam se eu troco pelo cavalo, nem que me deem de tornas quatro fânegas de cevada; talvez vossa mercê não acredite no valor do meu ruço, que ruça é a cor do meu jumento; galgos não me haviam de faltar, que os há de sobra na minha terra, e a caça é mais saborosa quando é à custa alheia. (Trecho do livro "Dom Quixote" de Miguel de Cervantes Cap. XIII, Segunda Parte).

A paz, a alegria e a espiritualidade foram as notas dominantes da homilia que o Papa Francisco pronunciou durante uma missa a que presidiu na Casa de Santa Marta, no Vaticano. “Pensamos sempre em Jesus quando pregava, quando curava, quando caminhava, andava pelas estradas, também durante a Última Ceia… Mas não estamos tão habituados a pensar em Jesus sorridente, alegre”, disse Francisco, citado pela Rádio Vaticano. A relação entre a espiritualidade e a alegria foi também realçada pelo papa, quando frisou que Jesus “estava cheio de alegria”, fundada na intimidade com o Pai: “É a sua alegria interna, a sua alegria interior que Ele nos dá. Esta alegria é a verdadeira paz: não é uma paz estática, quieta, tranquila, porque a paz cristã é uma paz alegre, porque o nosso Senhor é alegre, como se comprova quando fala do Pai: “Ama tanto o Pai que não pode falar do Pai sem alegria. Nossa experiência humana nos diz que Jesus não teria cativado as pessoas se constantemente ostentasse o rosto solene de um enlutado ou o semblante austero de um juiz, se seu rosto não se abrisse muitas vezes num sorriso e se seu corpo inteiro não irrompesse em risos de felicidade. "E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa.

Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: "Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida". (Lucas 15:5-6). Certa vez, Buda ouviu um miado próximo ao lago de lótus da Terra Pura, onde os lótus florescem com uma indescritível beleza. Dirigiu sua atenção ao lago para ver de perto aquele que lhe dedicava tão devotado miado. Viu um gato preto, que de tão preto, mais se destacavam os olhos verdes brilhantes como as esmeraldas da Terra Pura. - Por que mias? - Minha dona vivia ralhando comigo, afirmando que eu jamais adentraria Vossa Terra Pura, por ter matado tantos pássaros. E que sendo a Terra Pura habitada por pássaros sagrados, eu não poderia sequer chegar perto… e agora me vejo diante de tua presença, e renascido em Vossa Terra Pura, mas não sou digno… Ouvindo o relato do gato, o Senhor da Terra Pura, observando os nervosos bigodes do gato preto, responde-lhe: - Como podes ver, apesar de tudo que fizestes em vida, por fim, adentrastes a minha Terra Pura. Ora, fostes um gato e como gato vivestes plenamente a vida. Sendo para mim, o suficiente. O Karma de nascer como um gato, é viver como um gato e com a natureza do gato”. Surpreso e feliz por não ter sido admitido na Terra Pura por engano, o gato preto saltita contente de volta ao lago de lótus.

Quando o Buda volta a ouvir o gato, não consegue deixar de sorrir. Um sorriso misericordioso. Recentemente descobriu-se que uma região especifica do cérebro está envolvida com o humor: o lobo frontal direito. “O sorriso é a curva mais bonita do corpo humano." "A felicidade é contagiosa, espalhe-a com um sorriso." "Sorrisos são o idioma que todos entendem." "Sorria, pois é a chave que se encaixa na fechadura de todos os corações." "A beleza de um sorriso está na sinceridade dos olhos que o acompanham." "Sorrisos são como pontes que unem corações." "Sorrisos são presentes gratuitos que podemos dar a todos." "Quando as palavras falham, um sorriso fala por si só." "A felicidade é contagiosa - compartilhe-a com um sorriso." "Sorrisos são como raios de sol em dias nublados." "Sorrisos são pequenos gestos que carregam grandes significados." "A simplicidade de um sorriso é o que o torna tão poderoso." "Sorrisos são como poesia silenciosa, expressando emoções sem palavras." "Lembre-se de que, mesmo nos momentos mais difíceis, um sorriso pode ser sua luz no fim do túnel." “Quando eu nasci, eu chorava todos sorriam. quando morri todos choravam, eu sorria...” Confúcio. Seja qual for a origem, sorria sempre. Quando o bom humor e o riso são compartilhados eles unem as pessoas, aumentam a intimidade e, claro, contribuem com o estado de felicidade. Além disso, rir fortalece o sistema imunológico, aumenta a energia, diminui a dor, protege contra os efeitos do estresse e muito mais.

Não por acaso, o riso ganhou um dia para ser celebrado: 18 de janeiro. E a recomendação é para sorrir sem moderação. O sorriso ajuda a manter o equilíbrio emocional, nos mantém mais relaxados, aumenta a autoestima e o alto astral. Sorrir rejuvenesce e aumenta a longevidade, pois movimenta a musculatura do rosto, ajudando a manter a elasticidade da pele. Sorrir diminui a intensidade de emoções negativas como a tristeza e relaxa o corpo inteiro. Alivia a tensão e o estresse e mantém os músculos relaxados por até 45 minutos. A gerente do Serviço de Psicologia do HCor, Silvia Cury Ismael assegura: "rir é importante para a saúde mental, pois libera serotonina e endorfina, substâncias que trazem a sensação de bem-estar, prazer e alegria, diminuindo o risco de doenças psicossomáticas, como a depressão, ansiedade e estresse", comenta. Dar boas gargalhadas ajuda ainda no bom funcionamento do sistema cardíaco. "Quando você sorri, seu fluxo sanguíneo aumenta, auxiliando no controle da pressão arterial e protegendo contra ataques cardíacos e outros problemas cardiovasculares", explica o Dr. Abrão Cury, cardiologista do HCor. Para que o simples fato de rir seja possível, o corpo humano pode chegar a movimentar até 80 músculos.

O riso mexe com o cérebro, garganta, coração, tórax, pernas, pés, além do rosto, claro! Segundo estudos na área, essa forma de expressar a felicidade traz efeitos terapêuticos, como retardar o aparecimento das rugas durante o processo de envelhecimento. Entre os tantos benefícios para a saúde que o riso pode trazer, estão: reduzir o stress, promover a queima de calorias, melhorar a qualidade de sono, fortalecer o abdômen, melhorar a circulação sanguínea, a respiração e a digestão, fortalecer o sistema imunológico, estimular a criatividade e induzir a criação de laços com outras pessoas.

Em momentos de alegria, compartilhe. Crie oportunidades para rir. Assista filmes de comédia, shows de stand-up, procure pessoas e ambientes engraçados. Uma dose diária de sorriso é contagiante, pode mudar a sua vida e melhorar sua saúde. Compartilhe felicidade! "Não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A Paz começa com um sorriso. Sorria pelo menos cinco vezes por dia para as pessoas a quem você normalmente não daria um sorriso...".

A frase pertence a Madre Teresa de Calcutá, prêmio nobel da Paz em 1979. Assim, em momentos de tristeza, amenize. Em momentos de preocupação, relaxe. Em momentos de ódio, perdoe. Em momentos de ignorância, tenha compaixão e sorria.