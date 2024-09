Publicado 14/09/2024 00:00

Quantos sonhos já tivemos? Ser um pássaro para voar e chegar ao arco-íris; encontrar o outro lado da moeda; viver onde o dinheiro não exista; amar e ser amado; ser feliz junto a natureza; ter amigos verdadeiros; viver num mundo sem guerras e sem novelas; chorar de tanto rir; tratar os bichos como irmãos; poder parar o tempo no momento certo; realizar nossos desejos; poder colocar a cabeça no travesseiro e sonhar...

Cada realização de um sonho é um degrau para a felicidade e como disse Cora Coralina: “A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível.” Quando sonhamos todas as realizações são possíveis, mas ao passarmos do sonho para a realidade podemos ter decepções como diz Bob Marley: “Às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas... O tempo passa e descobrimos que grandes mesmo eram os sonhos e as pessoas pequenas demais para torná-los reais!” Mas tudo tem seu lado positivo: “Eu quero que você se sinta a pessoa mais feliz do mundo, a única capaz de ser pra mim um sonho em noite de insônia.” – Cazuza. Eu fiz o primário e a admissão no colégio Santo Inácio.

Posteriormente no colégio São Fernando, na aula de português, foi dado, pela professora, o tema: A república dos meus sonhos. Fiz a redação, tirei zero e fui encaminhado a sala da diretora. Eu escrevi, que um sonho de um jovem, era namorar uma prostituta que fazia ponto na Praça da República. A diretora, ao contrário do que se esperava, tirou o zero e colocou “sem nota”. Nunca queira acordar de seu sonho, pois, por pior que ele seja, algo ele vai acrescentar. Como a sua atitude para enfrentar as dificuldades do mundo: “Me disseram que quem sonha alto o tombo é grande. Só que se esqueceram de me perguntar se eu tenho medo de cair.”- Bob Marley. Sonhe... Verifique seu colchão e o seu travesseiro, eles podem atrapalhar seu sonho. Se te chamarem de louco não ligue pois: “Enquanto houver um louco, um poeta e um amante haverá sonho, amor e fantasia. E enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança.” – William Shakespeare. Outro ícone: “Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único.

Eu espero que algum dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só.” - John Lennon. No teu caminhar pelas ruas da vida, “Cuidado por onde andas, que é sobre os meus sonhos que caminhas.” – Carlos Drummond de Andrade. Sonhe e viva... e tenha por lema: “Falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências, viver sem ponto final.” – Charles Chaplin. Prezados leitores, aqueles que viram o filme “Sonhos” de Akira Kurosawa, de 1990, se deliciaram com um mosaico de sonhos verdadeiros que o diretor teve em momentos diferentes de sua vida.

O filme é mais baseado em imagens do que no diálogo, e divide-se em oito histórias distintas, mas unidas pelo mesmo tema. Foi exibido entre os filmes fora de competição no Festival de Cannes de 1990. Outro filme que recomendo é “Veludo Azul” do diretor David Lynch, no qual integra sua trilha sonora uma musica intitulada “In Dreams” do cantor e compositor Roy Orbison.

Foi marcante: um palhaço colorido chamado homem de areia; Vem ao meu quarto, na ponta dos pés, todas as noites; Vem me trazer o brilho das estrelas e sussurrar; V dormir, está tudo bem; Fecho meus olhos e me deixo levar; Na noite mágica, eu digo baixinho; Uma prece silenciosa como os sonhadores fazem; Daí eu vou para o mundo dos sonhos, meus sonhos com você; Nos sonhos, ando com você; Nos sonhos, falo com você; Nos sonhos, você é minha o tempo todo; Estamos juntos nos sonhos, nos sonhos; Mas um pouco antes de amanhecer; Eu acordo e vejo que você se foi; Não consigo, não consigo segurar o choro; Eu me lembro que você disse adeus; É tão ruim que todas essas coisas; Só possam acontecer nos meus sonhos; Só nos meus sonhos; Nos lindos sonhos. Apesar disso ele amou, então: "Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir" – Charles Chaplin



