Leonardo Chucrute - Tiberius Drumond

Leonardo ChucruteTiberius Drumond

Publicado 11/09/2024 00:00

Estamos passando por mais um momento crucial da história com o avanço e o aumento do uso de Inteligência Artificial. Há quem está temoroso com a IA, talvez acreditando que ela irá dominar o mundo. Há outros que a encaram como uma ferramenta importante para entregar mais nos negócios e um auxílio na gestão. Você está de qual lado? Está preparado para isso?





Percebeu que toda vez que se começa a falar sobre a nova tecnologia, as pessoas ficam impressionadas e dizem, por exemplo, “agora a educação de fato vai mudar”, “as pessoas vão perder o emprego”, “as crianças não vão precisar estudar”. Se você parar para perceber, a educação talvez seja o segmento que teve menos mudanças. A sala de aula de 100 anos atrás continua sendo a mesma, apesar do aprendizado ter mudado substancialmente.





É óbvio que a tecnologia ajuda, pois melhora a eficiência, traz vários pontos diferentes para a discussão em sala e aprimora outras habilidades dos alunos. Esse é um ponto que nunca muda.



Compreendo que a tecnologia pode trazer espanto e medo de início. O escritor e autor do conto The Sentinel, que deu origem ao filme ‘2001: Uma Odisseia no Espaço’, Arthur C. Clarke disse o seguinte: "qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia". Ou seja, o medo está presente onde há falta de compreensão.



Podemos lembrar de Thomas Edison. Quando inventou a lâmpada, em 1879, falou-se sobre a revolução do cinema. Sim, houve algumas revoluções, enormes melhorias. Porém, o cinema não deixou de ser cinema. Só mudou seu formato, trazendo mais elementos.



Eu quero te dizer que tem coisas que não mudam de fato. Pode parecer paradoxal. Algo imutável é a liderança, é a capacidade de gerir pessoas, de tocar no coração de cada colaborador, de fazer uma gestão ágil e eficiente.



A Inteligência Artificial nada mais do que uma ferramenta para te ajudar a ser mais ágil, algo que pode ser útil para entender melhor o perfil do seu cliente e auxiliar seu time. Claro que algumas profissões vão deixar de existir. Ou alguém sente falta de professores de datilografia ou dos acendedores de postes? Portanto, não tenha medo de mudanças, busque evoluir no seu trabalho e compreenda que a boa gestão sempre terá o seu lugar.

* Leonardo Chucrute é Gestor em Educação e CEO do Zerohum