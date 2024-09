Deputado Dionísio Lins deixou presidência do PP do Rio de Janeiro - Divulgação/Alerj

Publicado 20/09/2024 00:00

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro apreendeu desde o início do ano 4.400 armas de fogo em todo o estado, sendo que dessas, 450 são de fuzis automáticos, ou seja, verdadeiras armas de guerra. Esses números assustam, principalmente se levarmos em consideração o fato de que 78 deles foram retirados de circulação somente no mês de agosto. Essa pode ser considerada a maior apreensão em um único mês desde o ano de 2015, o que representa em média 2,5 fuzis apreendidos diariamente. Na estatística das autoridades, foi apontado que a maioria desses fuzis foram apreendidos em comunidades controladas pelo tráfico e pela milícia nas zonas Norte e Oeste da cidade.

Não há dúvidas que o governo do Estado tem se empenhado com vigor para tentar barrar esse avanço da violência, mas como diz o velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Se não houver a participação robusta do governo federal nesse momento tão delicado para nossa cidade, é provável que os cariocas ainda tenham que conviver por muitos anos com barricadas nas vias públicas e nas comunidades, com o horror de vermos ônibus sendo sequestrados colocando em risco a vida das pessoas e dos profissionais que precisam sair diariamente para garantir o sustento de suas famílias.

O Rio de Janeiro, uma das cidades turísticas mais visitadas em todo o mundo, não possui e não produz que eu saiba, fuzis em série. Por isso existe a necessidade de uma maior atenção por parte do governo federal, principalmente no que diz respeito as operações de fiscalização nas fronteiras, aeroportos e rodoviárias para combater a entrada drogas, munições e armamentos pesados, criando inclusive uma política nacional que possa enfrentar diretamente o tráfico e aplicar o rigor da lei.

Por fim, os moradores da Cidade Maravilhosa, principalmente aqueles que residem em bairros que são dominados por traficantes e milicianos que decidem o horário de ir e vir das pessoas, precisam se sentir seguros de que poderão sair para trabalhar e terem a certeza de que voltarão para casa em segurança. O Rio de Janeiro não pode ser esquecido.

* Dionísio Lins é deputado estadual e presidente da Comissão de Transportes da Alerj