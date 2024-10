Felipe Carvalho - Divulgação

Felipe CarvalhoDivulgação

Publicado 24/10/2024 00:00

Desde criança, a política sempre esteve presente em meus sonhos. Não via a política apenas como uma escolha de vida, mas como algo que já nascia comigo. Ainda pequeno, dizia a meus pais que um dos meus maiores desejos era ser presidente do Brasil. Ao longo dos anos, o amor pelo jornalismo também floresceu, e tive o privilégio de atuar em grandes veículos de comunicação do Rio de Janeiro. Além disso, construí uma carreira sólida em assessoria política e também na área esportiva, atuando por quase duas décadas nesses setores.

No entanto, a política continuou sendo a maior vocação e, logo na minha primeira eleição, em outubro deste ano, com a confiança de 1.817 eleitores, conquistei a quarta maior votação da cidade de Queimados. Uma grande honra e responsabilidade que me levam a encarar os desafios de ser vereador, especialmente em uma cidade de porte médio, onde os obstáculos são muitos.

Vereadores de primeiro mandato, especialmente aqueles que não participaram da campanha majoritária vencedora, se deparam com limitações estruturais que podem tornar o exercício do cargo ainda mais desafiador. Muitas das vezes, a equipe disponível é mínima, sem o suporte técnico, jurídico e de comunicação necessário para atender à demanda crescente por projetos e fiscalização. Isso exige mais criatividade, organização e, principalmente, proximidade com a população para garantir que suas vozes sejam ouvidas no plenário.

Outro desafio significativo é compreender as dinâmicas internas da Câmara Municipal e trabalhar para que projetos e propostas avancem. Entender as regras do jogo político, os trâmites burocráticos e as negociações necessárias para que projetos avancem são lições diárias para quem está em seu primeiro mandato.

Nesse cenário, manter-se fiel aos compromissos assumidos durante a campanha, buscando sempre o melhor para a cidade, é uma tarefa que exige resiliência, dedicação e, principalmente, ética e correção. Com a responsabilidade de representar o povo de Queimados, sigo firme no propósito de honrar cada voto recebido, trabalhando incansavelmente para construir uma cidade mais justa e desenvolvida.

Os desafios serão grandes, mas a vontade de fazer a diferença é ainda maior.

Felipe Carvalho

Jornalista e vereador eleito em Queimados