Publicado 29/11/2024

O Rio de Janeiro tem dado passos significativos rumo à inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tornando-se uma referência no País por meio de políticas públicas e iniciativas que asseguram direitos e promovem a cidadania. Essa transformação tem sido construída a partir de esforços conjuntos entre o poder público, a sociedade civil e as famílias de pessoas com autismo, com o objetivo de criar uma cidade mais acolhedora e inclusiva para todos.



Um dos marcos mais recentes nesse sentido é o Projeto de Lei Municipal nº 2962/2024, de minha autoria, que estabelece o tratamento humanizado à criança portadora de autismo nas creches públicas do município. Com essa proposta, buscamos assegurar que, desde a primeira infância, essas crianças recebam cuidados e acompanhamento especializados, promovendo um ambiente inclusivo e adaptado às suas necessidades.



Essa iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura do Rio de Janeiro com a inclusão em todas as fases da vida, começando pelas creches, que são espaços fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. Nosso objetivo é proporcionar um acolhimento adequado, garantindo que essas crianças tenham acesso ao cuidado necessário para seu pleno desenvolvimento.



No Dia da Inclusão Social, celebrado em 10 de dezembro, destacamos esses avanços e renovamos nosso compromisso com a construção de uma cidade mais inclusiva. A data é um importante marco de reflexão, mas também um momento de reafirmar a necessidade de seguir trabalhando para garantir que os direitos das pessoas com autismo sejam plenamente respeitados e assegurados.



A inclusão é uma responsabilidade coletiva, e cabe a todos nós, como sociedade, promover ambientes mais justos e acolhedores. Estou comprometido em fazer do Rio de Janeiro um exemplo de inclusão. A cada nova legislação, como o Projeto de Lei Municipal nº 2962/2024, e a cada ação desenvolvida, damos mais um passo em direção a um futuro onde as diferenças são respeitadas e a diversidade é celebrada.



A luta por uma sociedade mais inclusiva é contínua, mas estamos caminhando na direção certa. E eu sigo firme em meu compromisso de garantir uma vida digna e plena para todas as pessoas com autismo no Rio de Janeiro.

* Por João Mendes de Jesus, vereador