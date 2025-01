Eduardo Sucupira - Divulgação

Publicado 17/01/2025

A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic PlasticSurgery - ISAPS) divulgou no Congresso Mundial da ISAPS, em Cartagena recentemente, os resultados de sua Pesquisa Global Anual sobre Procedimentos Estéticos/Cosméticos, registrando um incremento de 5,5% nos procedimentos cirúrgicos, com mais de 15,8 milhões de procedimentos realizados por cirurgiões plásticos e 19,1 milhões de procedimentos não cirúrgicos. Nos últimos quatro anos, uma taxa de crescimento de 40%.



Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostram que mais de 1,5 milhão procedimentos estéticos são feitos no Brasil todos os anos, números que, no mínimo, despertam a atenção para um setor em franca ebulição. Esses números se devem principalmente ao incensado interesse pela busca por intervenções cirúrgicas de caráter estético.



Essa procura tem se tornado uma constante no comportamento da sociedade contemporânea, impulsionada por padrões muitas vezes inatingíveis, promovidos por mídias sociais, celebridades e campanhas publicitárias. O desejo de atingir padrões estéticos específicos não apenas molda as expectativas por uma nova imagem, mas também pode gerar implicações negativas significativas para a nossa saúde física e mental.



São diversos os procedimentos procurados hoje em dia: aumento ou redução das mamas, aumento de glúteos, blefaroplastia(que consiste na remoção dos excessos palpebrais), toxina botulínica(Botox®), aumento dos lábios, remoção das gorduras localizadas e rinoplastia (aperfeiçoamento da estrutura do nariz).



Alguns indivíduos se submetem a essas intervenções com o intuito de se adequarem ao padrão de beleza atual, cada vez mais efêmero. Enquanto no passado eram necessárias décadas ou até mesmo séculos para que esse padrão fosse modificado, hoje os padrões se modificam constantemente. Além do mais, os indivíduos sentem-se impelidos a buscar a beleza.



Ocorrências frequentes de erros e mortes em procedimentos estéticos e o aumento e a sofisticação dos “golpes em cirurgia plástica”, chamam a atenção para a necessidade da escolha criteriosa do profissional, esclarecimento do paciente sobre possíveis riscos e os cuidados pós-operatórios. Procedimentos estéticos invasivos ou cosmiátricos devem ser executados por especialistas médicos.



Procedimentos não regulamentados e realizados por profissionais não qualificados podem resultar em complicações sérias, como infecções, deformidades e, em casos extremos, risco de vida. A American Society of Plastic Surgeons relatou um aumento de 25% no número de complicações associadas a procedimentos estéticos realizados por profissionais não certificados nos últimos cinco anos. Além disso, a popularização de plataformas online facilitaram a promoção de serviços estéticos por indivíduos sem a devida formação e certificação.



Denúncias sobre complicações decorrentes de erros em procedimentos estéticos têm aumentado no país nos últimos anos. O levantamento mais recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2022) mostra que das 10 categorias de serviços de saúde analisadas pelo órgão, a de estética e embelezamento responde por mais de 50% (54,5%) das queixas. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), nos últimos 12 anos, foram registrados no país cerca de dez mil boletins de ocorrência e processos judiciais motivados pelo crime de exercício ilegal da profissão.



A promoção de uma autoimagem positiva e a aceitação de padrões mais realistas de beleza podem ajudar a mitigar os impactos negativos sobre a saúde mental. .A busca incessante pela “forma ideal de beleza” vem revelando a face mais perversa do mundo da beleza, como o aumento de problemas de saúde física e mental. Distorções físicas e até óbitos são resultados de uma impropriedade doentia contemporânea.

Eduardo Sucupira é cirurgião Plástico, realizou a sua formação no Serviço do Prof. Ivo Pitanguy(1997-1999). É Especialista e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Membro internacional da American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). Mestre e Doutor pelo Programa de Cirurgia Translacional da Escola Paulista de Medicina pela Universidade Federal de São Paulo