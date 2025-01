Simone Viana - Divulgação

15/01/2025

Educar para a sustentabilidade é uma proposta desafiadora, pois implica criar condições para que as iniciativas educacionais sejam estratégicas na realização das mudanças necessárias, motivando os alunos a agirem com responsabilidade em direção às metas de sustentabilidade e responsabilidade social; contribuindo na formação de sujeitos críticos, responsáveis e ativos na sociedade em que vivemos; aplicados a novas descobertas e formas de aprender. Utilizando materiais e metodologias diferenciadas para ampliar o saber fazer saber, fazendo com que o conhecimento se alie com a prática em um ambiente de aprendizagem.

Repensar a questão da sustentabilidade na Educação em seu contexto ampliado, envolve uma perspectiva ampliada de mundo, clareza da finalidade do ato educativo, posição política e concepção de homem e mundo. Precisamos vencer grandes desafios no processo educativo, e para isso se faz necessário desconstruir paradigmas sociais e acadêmicos da linearidade do conhecimento, da fragmentação do saber; e oportunizar um planejamento didático que viabilize o diálogo, a cooperação e a troca entre Educação e Sustentabilidade.

Para o alcance dessa proposta, é necessário, implementar a educação ambiental no processo ensino aprendizagem de acordo com às especificidades da BNCC (Base Nacional Comum curricular) acerca da sustentabilidade e consciência ambiental, além de disponibilizar material didático-pedagógico para auxiliar os profissionais de educação na abordagem destes temas; e realizar pesquisas para o monitoramento e avaliação deste trabalho. Nesta perspectiva, a BNCC proporciona à escola a refletir sobre o seu currículo, sobre as necessidades de sua comunidade escolar quanto à realidade de diversificar as práticas pedagógicas e ampliam um leque de possibilidades para a formação do (a) educando (a). Nessa perspectiva, o ensino-aprendizagem oportuniza um espaço-tempo de reflexão crítica acerca da realidade social e, sobretudo, referência para o processo de construção das identidades destes sujeitos e de seus grupos a qual pertence, o que é determinante na construção da leitura de mundo desse aluno. Por isso, se faz necessário e urgente refletirmos nossas práticas educacionais, por uma educação ambiental crítico social. É possibilitar pensar o novo, reinventar o pensar, eternizar vivências, criar ferramentas úteis para a construção dos saberes, no caso, ambientais.

Simone Viana é coordenadora pedagógica, professora da Educação Básica e mestre em Políticas Sociais