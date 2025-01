Daniela Barreto - Divulgação

Publicado 14/01/2025 00:00

O Janeiro Branco é uma campanha que propõe uma reflexão sobre o cuidado com a saúde mental, estimulando as pessoas a buscarem ajuda quando necessário e a desenvolverem hábitos que promovam o equilíbrio da mente.

Este período é uma oportunidade para refletir sobre como as emoções afetam a saúde mental e a qualidade de vida. Uma das formas de entender o impacto das emoções é por meio da neuromodulação, um conceito que revela como substâncias químicas no cérebro regulam a resposta emocional, comportamental e cognitiva.

O estudo da neuromodulação traz uma compreensão profunda de como o cérebro funciona e como as emoções, quando mal reguladas, podem impactar negativamente. Em momentos de estresse, por exemplo, o cortisol é liberado em níveis elevados, o que, quando prolongado, pode afetar a memória, a tomada de decisões e a aprendizagem. Já a dopamina, quando liberada de forma equilibrada, contribui para o aumento do bem-estar e da produtividade.Por outro lado, uma deficiência de serotonina, conhecida como o neurotransmissor da felicidade, pode estar ligada a quadros de depressão e ansiedade, alterando o humor e o comportamento.

Portanto, é evidente que manter o equilíbrio desses neurotransmissores é fundamental para a saúde mental e o bem-estar. Esse equilíbrio previne distúrbios emocionais, como a ansiedade e a depressão, melhora a capacidade de lidar com o estresse, fortalece a memória, a concentração e favorece a motivação.

É importante ressaltar que, embora o equilíbrio dos neurotransmissores seja essencial, ele não depende apenas de fatores biológicos. Estilos de vida saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada, o gerenciamento do estresse e o sono adequado, também desempenham papéis cruciais na modulação dessas substâncias no cérebro.

A busca por estratégias que promovam esse equilíbrio pode ser complementada com o uso de terapias de neuromodulação, como a estimulação magnética transcraniana (TMS), a estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) e o Neurofeedback, que são alternativas inovadoras no tratamento de condições como depressão, ansiedade e transtornos de atenção. Esses métodos não invasivos ajudam a restaurar o equilíbrio de neurotransmissores no cérebro e têm mostrado resultados promissores em diversos estudos científicos e na prática clínica.

Daniela Barreto de Oliveira Ferreira é neuropsicopedagoga, psicopedagoga e criadora do Neuroestarcast