Josier VilarDivulgação

Publicado 10/01/2025 00:00

A apresentação das candidaturas do Rio de Janeiro e de Niterói para sediarem os Jogos Pan-Americanos de 2031 traz enormes possibilidades para as duas cidades e para o Estado do Rio como um todo.

Dispor de uma estrutura pronta e de alta qualidade que serviu aos jogos olímpicos de 2016, de uma tradição e de uma infraestrutura de esportes náuticos em Niterói, por exemplo, reduz significativamente os investimentos necessários e viabiliza um dos maiores encontros esportivos multilaterais do mundo.

O Estado do Rio de Janeiro, através das iniciativas dos governos do Rio e de Niterói, poderá contribuir para a melhoria da autoestima de nossos cidadãos, caso venhamos a ser escolhidos como cidades-sedes. Além de ser um belo exemplo de economia colaborativa por meio da união de duas cidades irmanadas com o mesmo propósito de fomentar o turismo, o gosto pelo esporte, o entretenimento, a ocupação hoteleira e a melhoria do transporte público.

Ademais, o Pan ampliará internacionalmente a visibilidade de nossas cidades, gerando negócios e oportunidades para o ecossistema empresarial de todo o Rio de Janeiro, bem como o intercâmbio cultural com todos os países que dele participarem.

É o Rio de Janeiro se consolidando como capital pan-americana dos esportes.

A Associação Comercial do Rio de Janeiro apoia integralmente essa iniciativa que fortalece a economia, gera empregos e irradia felicidade.

Seja bem-vindo de volta os Jogos Pan-Americanos de 2031.

Rio e Niterói te esperam de braços abertos e cheios de afeto.

Josier Vilar é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro