Júlio FurtadoDivulgação

Publicado 09/01/2025 00:00

Escolher a melhor escola para os nossos filhos é uma tarefa que pode se tornar um martírio, caso não tenhamos bem claros os principais pontos a serem levados em conta.



Alguns pontos já povoam o imaginário dos pais como infraestrutura, recursos tecnológicos, localização e desempenho acadêmico. Outros aspectos, porém, precisam ser levados em conta para que possa haver um bom convívio entre família e escola.



Verificar se a filosofia da escola está alinhada com os valores e expectativas da família é essencial para evitar conflitos relacionados à forma como a escola lida com namoros, uso de celulares ou uso de uniforme. Entender a metodologia ajuda a prevenir possíveis embates com a escola com relação às aulas-passeio, trabalhos em grupo ou pesquisas de campo. Alinhar expectativas metodológicas é fundamental para que não se espere o uso de técnicas de ensino que não se articulam com a proposta metodológica da escola (o uso da tabuada é um bom exemplo).



Mais importante do que analisar o currículo dos professores é verificar o quanto eles conseguem engajar os alunos nas aulas, tornando-as atrativas para cada faixa etária. Essa informação pode ser obtida numa conversa com alguns alunos da escola, a partir de perguntas como “Você gosta das aulas? Por quê?”.



A qualidade dos professores deve ser medida pela capacidade que eles têm em tornar a aprendizagem uma experiência interessante. A não ser que você entenda de educação, não gaste tempo tentando discutir a Proposta Pedagógica da escola. Faça perguntas objetivas que te forneçam pistas sobre o nível de comprometimento da escola com o aluno. Pergunte, por exemplo, como a escola lida com a indisciplina e preste atenção se te apresentarem um conjunto de regras proibitivas.



Pergunte de que maneira a escola envolve o aluno nesse processo. Pergunte, também, como a escola atende aos alunos que não aprendem na mesma velocidade da maioria. Acenda o alerta se a resposta for apenas “chamamos os pais e recomendamos aulas particulares”.



Por fim, vale dizer que um ótimo termômetro na investigação da qualidade de uma escola é observar o ambiente escolar e a relação entre alunos, professores e equipe, assegurando-se de que seja um ambiente acolhedor e seguro. Conversar com pais de alunos para descobrir se seus filhos gostam de estudar naquela escola e por quais razões é um bom meio de investigação.

Júlio Furtado é orientador educacional e escritor