Renato das Chagas Benevenuto - Divulgação

Renato das Chagas BenevenutoDivulgação

Publicado 06/01/2025 00:00

O Programa Lion Cidadão representa o verdadeiro espírito do Lions: servir ao nosso semelhante. Essa é a essência do nosso trabalho, e é com imenso orgulho que afirmo que, no Distrito LC-1, temos mantido essa tradição há muitas décadas. Sou testemunha de como essa iniciativa, conduzida por diversos grupos de Lions Clubes parceiros, fortalece nossa comunidade e traz resultados positivos graças ao esforço conjunto de todos os envolvidos. Todos sempre crescem servindo, e é isso que nos motiva a continuar.



Nosso principal objetivo é promover a cidadania, alcançando pessoas que enfrentam dificuldades em encontrar, em suas localidades, respostas para necessidades fundamentais. Trabalhamos para oferecer serviços que fazem a diferença na vida das pessoas, como exames de acuidade visual, aferição de pressão arterial, corte de cabelo, exames de mama, testes de glicose capilar, massagem, orientação jurídica e a divulgação do trabalho realizado pelo Lions. Esses serviços têm transformado vidas e mostram que, unidos, podemos fazer mais pela sociedade.



Entre as ações que compõem o Programa Lion Cidadão, destaco algumas experiências enriquecedoras que tive a oportunidade de vivenciar. A Feira de Saúde do Lions Clube Bangu, por exemplo, é uma das iniciativas que reúne esforços de diversos Lions Clubes em Padre Miguel, atendendo centenas de pessoas com serviços que vão desde assistência social e clínica geral até psicoterapia infantil e geriatria. É emocionante ver o impacto desse trabalho nas comunidades atendidas.



Outro exemplo inspirador é o projeto Lions Semeando Amor, que mensalmente atende cerca de mil pessoas na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. A parceria entre os clubes participantes garante serviços fundamentais, como atualização de documentos, dermatologia e oftalmologia, além de orientação especializada para diabéticos. Ver tantas vidas transformadas por esses atendimentos é a prova de que estamos no caminho certo.



O Lions COLEPE, realizado no Calçadão da Avenida Atlântica, é mais uma demonstração do quanto podemos fazer juntos. A cada mês, centenas de pessoas recebem atendimentos como auriculoterapia, avaliação auditiva, bioimpedância e testes de HIV, AIDS e hepatite. A mobilização de tantos parceiros, como os Lions Cibernético Acessibilidade e Inclusão Social e outros clubes, é uma inspiração para todos nós.



Por fim, destaco a Ação de Saúde e Cidadania, coordenada pelo Lions Taquara em conjunto com a Pastoral da Saúde da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Pechincha. Com cerca de 250 atendimentos por mês, essa iniciativa oferece desde campanhas de vacinação até orientação sobre poliomielite e isenção de pagamento cartorário.



Em todas essas ações, contamos com o inestimável apoio da Fundação Armando Fajardo de Lions Clubes, que disponibiliza sua Unidade Móvel para exames de mama e oftalmológicos. É emocionante perceber que, ao longo dos anos, temos construído uma rede de solidariedade e cidadania que cresce a cada dia.



Acredito que o verdadeiro impacto do Programa Lion Cidadão vai além dos números. Ele está nas histórias de vida que cruzamos em cada evento, nas mãos que se estendem para ajudar e nos sorrisos que recebemos em troca. É um privilégio fazer parte de algo tão significativo e transformar vidas com cada pequeno gesto de amor ao próximo.

Renato das Chagas Benevenuto – Governador do Distrito LC-1 de Lions Internacional