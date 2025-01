Andréa Sampaio - Divulgação

Andréa SampaioDivulgação

Publicado 31/01/2025 00:00

O verão é uma estação que convida ao lazer ao ar livre, mas também exige cuidados redobrados com a pele, especialmente para quem tem tatuagens ou cicatrizes. A exposição solar pode afetar a pigmentação das tatuagens e comprometer a aparência e a saúde das cicatrizes. Para evitar problemas e manter a pele saudável, é fundamental seguir algumas orientações específicas.

Tatuagens: Como Preservar as Cores e Proteger a Pele

1.Protetor Solar é Essencial

A radiação UV pode desbotar as cores da tatuagem, especialmente se ela for recente. Use protetores solares com FPS 50 ou mais, reaplicando a cada 2 horas, principalmente após mergulhos no mar ou piscina. Prefira produtos com ampla proteção contra UVA e UVB.

2.Evite Exposição Solar Prolongada



Se a tatuagem for nova (menos de 30 dias), evite expô-la diretamente ao sol. Nesse período, a pele ainda está em processo de cicatrização e mais suscetível a danos.

3.Hidratação é Fundamental

Manter a pele hidratada ajuda a preservar as cores da tatuagem e evita que a pele resseque ou descasque. Use hidratantes sem fragrâncias ou produtos específicos para peles tatuadas.

4.Proteja com Roupas ou Barreiras Físicas

Se possível, cubra a tatuagem com roupas leves e de tecidos naturais, como algodão, quando estiver sob o sol por muito tempo. Isso oferece uma proteção adicional contra a radiação.



Cicatrizes: Cuidados para Evitar Manchas e Alterações



1.Atenção ao Sol

Cicatrizes recentes podem escurecer (hiperpigmentação) se expostas ao sol. Utilize protetores solares com FPS elevado e considere o uso de barreiras físicas, como roupas ou adesivos de silicone com proteção UV.

2.Use Cremes Reparadores

Cremes com ingredientes como centella asiática, pantenol e silicones ajudam na regeneração da pele e na suavização da cicatriz. Consulte seu dermatologista para escolher o produto ideal para o seu caso.

3.Evite Trauma na Região

Atritos, arranhões ou até mesmo coçar a cicatriz podem piorar o aspecto da pele. No verão, use roupas confortáveis e evite tecidos que possam irritar a área.

4.Hidrate a Pele

Assim como para tatuagens, a hidratação é importante para a cicatriz. Pele bem hidratada favorece a regeneração e minimiza a aparência de marcas.

Alerta para Atividades no Verão

Piscinas e Mar: a água clorada e o sal do mar podem irritar cicatrizes e tatuagens recentes. Se for inevitável, proteja a área com barreiras específicas, como curativos impermeáveis, e lave a pele com água doce após o banho.

Suor e Atividades Físicas: o suor pode causar irritação, especialmente em cicatrizes. Use roupas leves e limpe a região com frequência para evitar inflamações.

Produtos para Pele Sensibilizada: evite o uso de produtos abrasivos ou ácidos (como retinóides e esfoliantes) em tatuagens e cicatrizes durante o verão. Eles podem causar irritação e aumentar o risco de manchas.

O verão é uma estação para ser aproveitada com cuidado e atenção. Tatuagens e cicatrizes merecem proteção extra para evitar danos e preservar a saúde da pele. Seguindo essas orientações, você poderá curtir o sol sem preocupações e manter sua pele bonita e saudável.

Andréa Sampaio é dermatologista