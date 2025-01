Richard Munhoz - Divulgação

Publicado 31/01/2025 00:00

A utilização de dispositivos eletrônicos por jovens e crianças é uma questão que há bastante tempo tem gerado preocupação entre especialistas e pais. Com a chegada da pandemia, a realização de aulas virtuais agravou essa inquietação acerca dos riscos, o que nos leva a refletir sobre a urgência de estabelecer limites para a interação destes coma internet e todo seu aparato tecnológico – conhecidos como Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Diante da gravidade, é necessário que se fale constantemente sobre o tema nos veículos de comunicação. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) atuam como fatores ambientais que afetam o desenvolvimento do cérebro, alterando maneiras de pensar, recordar e realizar atividades. O emprego das tecnologias impacta a cognição, as emoções, a linguagem, a comunicação e a interação social. Entre os principais perigos do uso excessivo, encontram-se distúrbios como dependência, irritação, ansiedade, depressão, transtornos alimentares e de sono, obesidade, distúrbios da imagem corporal, comportamentos auto lesivos e consumo abusivo de substâncias, como álcool, nicotina e outras drogas.

No que diz respeito ao emprego correto das tecnologias, a família desempenha um papel fundamental. Elementos que podem levar crianças e jovens a recorrer à internet e às redes sociais como uma forma de fuga: falta de supervisão, negligência e afastamento emocional. Pais que permanecem constantemente ligados ao celular não percebem as fragilidades que acabam criando na segurança de seus filhos.

Diante da variedade de dispositivos e inovações digitais, é fundamental estabelecer um diálogo com as crianças. É crucial que essa interação seja feita de maneira equilibrada, supervisionada e benéfica, levando em conta a faixa etária e o nível de maturidade da criança, para evitar impactos negativos no seu desenvolvimento cerebral, prevenir problemas de saúde e protegê-la de ameaças que podem ser encontradas na internet.

Richard Munhoz é psicanalista, psicopedagogo e especialista em Análise do Comportamento