Manoela Peres é secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema, ex-prefeita de Saquarema e Mestre em Administração - Divulgação

Publicado 26/09/2025 00:00

Oi, gente!



Depois de tudo o que vivemos com a pandemia, uma de nossas maiores buscas coletivas é por reconexão e bem-estar. O período de isolamento nos empurrou para dentro de casa e das telas, deixando marcas profundas na nossa saúde física e, principalmente, mental. Hoje, o sedentarismo e a sensação de solidão são desafios gigantescos, especialmente para nossos jovens e idosos. A grande questão que se impõe para qualquer gestor público é: como podemos transformar nossas cidades em espaços que nos convidem a sair, a nos mover e a restabelecer laços verdadeiros uns com os outros?



A inércia tem um custo alto. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil está entre os países mais sedentários da América Latina. Essa inatividade física é um fator de risco para diversas doenças crônicas. Ao mesmo tempo, estudos como o da Fiocruz apontam o crescimento alarmante dos índices de ansiedade e depressão na população. Em Saquarema, senti essa urgência de perto, ao ver nossa cidade crescer e receber mais famílias e idosos em busca de qualidade de vida. A pergunta que não saía da minha cabeça era: que cidade estamos construindo para eles? Uma que aprisiona ou uma que liberta e acolhe?



Em Saquarema, decidimos enfrentar esse desafio de frente com planejamento e sensibilidade. O primeiro passo foi criar a infraestrutura para a mudança. Com o projeto "Uma praça em cada bairro", construímos e revitalizamos mais de 60 espaços públicos por toda a cidade. Mas não eram apenas praças. Elas foram pensadas como centros de convivência e saúde, equipadas com academias da terceira idade, quadras sintéticas, pistas de skate, ciclovias e brinquedos. Foi a forma que encontramos de fazer um convite aberto e democrático para que a população de Saquarema ocupasse o que é seu por direito.



Essa base sólida nos permitiu ir além. Em 2023, lançamos o programa "Viva + Esporte", transformando a infraestrutura em ação. Passamos a oferecer aulas gratuitas durante todo o ano, com modalidades que vão do surf ao skate, da ginástica funcional à hidroginástica, sempre respeitando a vocação de cada bairro. Desde o início, foram 4.950 beneficiados em 18 bairros da cidade. O foco sempre foi o coletivo, pois entendemos que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social.



Através dele, jovens criam amizades, idosos combatem a solidão e famílias inteiras passam a compartilhar momentos de alegria. É a gestão pública sensível promovendo o bem-estar cidadão na prática.



E a resposta da população foi a maior prova de que estávamos no caminho certo. Quando a prefeitura divulgou a "Corrida do Servidor", que ocorrerá no próximo dia 5 de outubro, com 800 vagas, recebemos mais de 1.200 inscrições em menos de três dias. Isso não é apenas um número, é a demonstração de uma cultura de saúde e movimento que ajudamos a construir. É a prova de uma aprovação popular que nasce do reconhecimento de um trabalho feito com propósito.



Essa visão de que o esporte é um pilar do desenvolvimento municipal não é só nossa. Vemos exemplos fantásticos pelo Brasil. Em Nova Esperança, no Paraná, a criação de um Fundo Municipal e de um Plano Decenal para o Esporte e Lazer é um exemplo brilhante de planejamento governamental a longo prazo, garantindo recursos contínuos e estratégicos para a população. Em Itaguaí (RJ), o projeto "Ação, Esporte e Inclusão" promove atividades adaptadas para pessoas com deficiência, sendo um exemplo de impacto social e respeito.



Investir em espaços de esporte e lazer não é gasto, é o melhor investimento na saúde e na segurança da nossa gente. É construir cidades mais humanas, onde o encontro e a alegria florescem. A presença de mais mulheres na política é crucial para que essa pauta, que une cuidado, saúde e comunidade, seja sempre uma prioridade. É por acreditar nesse futuro que dedico meu trabalho.



Na sua cidade existem espaços públicos que te convidam ao esporte e ao lazer? Compartilhe comigo pelas minhas redes sociais, que você encontra no meu blog (https://manoelaperes.com.br). Vou adorar conhecer outras histórias de sucesso.



Beijo e até a próxima coluna!

Manoela Peres é secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema, ex-prefeita de Saquarema e Mestre em Administração Pública

E-mail: coluna.manoelaperes@gmail.com