Publicado 20/01/2026 00:00

Durante muitos anos da minha atuação como advogado, vivi uma rotina intensa de escuta. Todos os dias, pessoas se sentavam à minha frente trazendo conflitos, dores emocionais, medos, frustrações e histórias marcadas por perdas. Sem perceber, fui absorvendo aquela carga negativa. Minha mente passou a ser inundada por pensamentos pessimistas e, em determinado momento, me vi adoecido mentalmente, infeliz e distante do propósito que um dia me moveu.

Foi nesse cenário que entendi que algo precisava mudar. Comecei a buscar respostas fora do direito e encontrei na programação neurolinguística (PNL) e na neurociência ferramentas capazes de transformar não apenas pensamentos, mas a forma como enxergamos a vida. Aprofundei meus estudos, formei-me em PNL e passei a estudar neurociência, psicologia positiva e mindfulness. A partir desse processo, consegui reprogramar minha própria mentalidade de forma consciente, resgatar a felicidade e construir uma vida mais equilibrada e satisfatória.

Percebi, então, que muitos dos problemas que eu escutava diariamente estavam mais no imaginário das pessoas do que na realidade em si. Faltava consciência, clareza e direção. Com o objetivo de incentivar outras pessoas a darem o primeiro passo rumo à transformação interior, escrevi o livro Do caos à consciência – reprogramando a mente para o sucesso pessoal.

Na obra, apresento um método que desenvolvi a partir da união entre PNL e neurociência. Ele se baseia em cinco princípios fundamentais: autoconsciência, autorresponsabilidade, intencionalidade, resiliência e fé inabalável — entendida como confiança na própria capacidade de mudar. Esses princípios são aplicados por meio de seis técnicas práticas: reprogramação mental, ancoragem, ressignificação, dissociação, visualização criativa e modelagem.

Ao longo dos capítulos, conduzo o leitor a compreender que a raiz das dores emocionais está nos pensamentos e que padrões mentais negativos moldam comportamentos de escassez. Mostro como é possível modificar esses padrões, assumindo o protagonismo da própria vida. Explico, por exemplo, como a ancoragem permite resgatar estados emocionais positivos, como a ressignificação altera o significado das experiências e como a visualização criativa ajuda o cérebro a aceitar objetivos como possíveis e alcançáveis.

Também abordo a importância da modelagem, que consiste em observar pessoas bem-sucedidas e aprender com suas estratégias mentais e comportamentais, acelerando o crescimento pessoal e profissional. Ao final, reforço que a reprogramação mental não acontece do dia para a noite. Ela exige constância, foco e disposição para identificar crenças limitantes.

Costumo dizer que precisamos abrir a mente para evoluir. Nem sempre é fácil, mas é nesse processo que percebemos que aquilo que parecia impossível pode, sim, se tornar realidade. Meu propósito é ajudar pessoas a assumirem a liderança da própria história e alcançarem uma vida mais consciente, equilibrada e feliz.

Kleiton Franciscatto é especialista em PNL e autor best seller do livro "Do caos à consciência: reprogramando a mente para o sucesso pessoal"