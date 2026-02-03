Rosemary Macedo - Divulgação

Iniciamos nossa gestão à frente da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro promovendo uma inflexão estratégica em seu modelo de atuação, ampliando o foco tradicionalmente corretivo para consolidar uma abordagem preventiva, orientadora e colaborativa. Nossa atuação priorizou a aproximação com órgãos e entidades da Prefeitura, bem como com outros órgãos de controle.

Fortalecemos áreas essenciais, como Contabilidade, Auditoria e Corregedoria, aliadas ao avanço da modernização institucional. Nesse contexto, regulamentamos o uso da Inteligência Artificial e divulgamos o Planejamento Estratégico voltado à adoção de soluções tecnológicas e ao aprimoramento de processos internos.

Com a criação da Coordenadoria de Monitoramento e Regularidade Fiscal, o controle interno foi ampliado para assegurar o cumprimento das obrigações tributárias, além da definição de diretrizes para a manutenção da regularidade fiscal e a recuperação de créditos tributários.

Também desenvolvemos o Módulo VERITAS, ferramenta para registro, controle e validação de documentos comprobatórios, como notas fiscais, faturas e recibos, centralizando informações, facilitando consultas e otimizando os fluxos administrativos.

Em 2025, avançamos na adequação a padrões internacionais de auditoria, alcançando a validação do Nível 2 do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA) e pelo Banco Mundial.

A atuação orientadora foi ampliada com a criação de um canal no YouTube, reunindo treinamentos, tutoriais, webinários e videocasts. Entre as entregas aos servidores, destaca-se a digitalização da Declaração de Nada Consta, que simplificou procedimentos e trouxe mais agilidade à vida funcional.

Neste primeiro ano também lançamos a cartilha “Entre Nós: Diversidade, Ética e Relações que Acolhem”, com orientações sobre assédio, discriminação, prevenção e canais de acolhimento, fruto de articulação entre órgãos municipais. Instituímos ainda o Termo de Ajustamento de Conduta, de caráter educativo e não punitivo, voltado a infrações disciplinares de baixo potencial ofensivo.

Como iniciativa inovadora, desenvolvemos a Gestão Programada de Recursos (GPR), modelo que reforça a atuação preventiva do controle interno ao acompanhar, de forma contínua e estruturada, a execução financeira de contratos de gestão e termos de colaboração. A GPR permite o monitoramento integrado dos processos, assegura maior rastreabilidade dos recursos, fortalece a prestação de contas em tempo real e qualifica a tomada de decisão no âmbito da administração municipal.

Ao final deste primeiro ano, a CGM-Rio se apresenta mais moderna, estruturada e conectada às necessidades da administração municipal.

