Marcos Espínola 2025 - Divulgação

Publicado 06/02/2026 00:00

Em ano de eleição vem à tona uma enxurrada de discursos sobre os mais variados temas. Infelizmente, nos últimos tempos, com a polarização que vive o país, pouco é apresentado em termos de propostas e as discussões são pautadas por agressões mútuas e um baixo nível de conteúdo. Entretanto, pesquisas recentes demonstram que o brasileiro está mais atento e têm na ponta da língua os temas que mais se preocupam e se interessam: segurança e saúde.

Em verdade, a realidade em todo o país é de uma preocupação generalizada no que diz respeito a segurança pública. Recentemente, institutos de pesquisa revelaram que a angústia com a criminalidade é predominante em praticamente todos os níveis sociais, independentemente de gênero, idade, religião ou situação profissional. Vivemos tempos difíceis e, mesmo que alguns dados apontem para diminuição de algumas modalidades de crimes, a sensação que temos é que a violência vem numa crescente.

E não é exagero. Os crimes acontecem a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. No Rio, até as zonas consideradas de maior policiamento tem sofrido com episódios em plena a luz do dia. Nesta semana, um casal num trailer na Barra da Tijuca, local próximo onde criminosos mataram uns médicos, em 2024, foram assaltados por dois indivíduos que chegaram de motocicleta. Com a maior calma abordaram o casal, tomaram todos os seus pertences e, vagarosamente, subiram na moto e partiram. Está sendo assim em todos os bairros, sem contar os constantes confrontos entre milicianos, facções e polícias.

Diante desse anseio e clamor popular, seria primordial que os candidatos direcionassem suas energias para a construção e apresentação de propostas e caminhos, efetivos, que possam reverter essa situação. Cada cidadão sonha pela retomada da ordem urbana, do seu direito de ir e vir e da paz social. É essa a tônica que eles querem de cada discurso a ser proferido por aqueles que se propõem a representar o povo.

Portanto, de forma simples e objetiva, nunca foi tão fácil para cada candidato bem-intencionado falar com o seu potencial eleitor em busca do voto. Basta apresentar projetos estruturados que possam ser apresentados no parlamento e se transformar em políticas públicas que visem melhorias e o bem coletivo, trazendo de volta a segurança que o povo tanto almeja.

Marcos Espínola é advogado criminalista e especialista em segurança pública