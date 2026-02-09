Antônio Geraldo da Silva - Divulgação

Publicado 09/02/2026 00:00

É comum a ideia de que a formação de hábitos ocorre em pouco tempo. No entanto, mudanças comportamentais, especialmente no tratamento psiquiátrico, exigem um processo progressivo, com tempo, constância, disciplina e compromisso. Não é imediato nem linear, envolve a construção consciente de uma relação responsável com a própria saúde.

Nesse contexto, dois conceitos centrais são frequentemente confundidos: adesão e aderência. Compreender essa diferença ajuda a entender por que tantos tratamentos são interrompidos precocemente ou realizados de forma irregular.

Na terminologia médica, adesão refere-se ao grau de concordância do paciente com a proposta terapêutica. Na Psiquiatria, trata-se de um processo ativo e subjetivo, que envolve reconhecimento do adoecimento, aceitação do diagnóstico, compreensão dos objetivos terapêuticos, construção de vínculo com o psiquiatra e corresponsabilização pelas decisões clínicas. É o engajamento consciente no cuidado, entendendo o tratamento como um percurso contínuo, e não apenas como alívio imediato de sintomas.

A aderência diz respeito à dimensão prática do tratamento: uso correto das medicações, comparecimento às consultas, realização de exames, participação em psicoterapia e mudanças na rotina. É como o tratamento é executado no cotidiano. Pode haver aderência sem adesão plena, quando as orientações são cumpridas de forma mecânica, sem compreensão ou vínculo, tornando o tratamento frágil e instável.

O tratamento psiquiátrico não se restringe ao uso de medicamentos. Em quadros como depressão leve, psicoterapia, atividade física, sono adequado, alimentação equilibrada e manejo do estresse são intervenções terapêuticas formais. Aderir apenas aos fármacos, sem incorporar essas estratégias, compromete os resultados.

Expectativas irreais sobre a ação das medicações também interferem. Psicofármacos exigem semanas para efeito terapêutico, podendo ocorrer efeitos colaterais transitórios, o que reforça a importância do acompanhamento médico. A melhora dos sintomas não significa cura, e a suspensão do tratamento sem orientação pode levar a recaídas ou agravamento do quadro.

Fatores psicossociais, como estigma e autoestigma, dificultam a continuidade do tratamento, enquanto o apoio familiar fortalece tanto a adesão quanto a aderência. Assim, o que sustenta o tratamento psiquiátrico é a articulação entre compreensão, engajamento e execução. Adesão e aderência são pilares complementares de um cuidado baseado na parceria, na informação e na corresponsabilidade.



Antônio Geraldo da Silva é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria