Marcos Espínola 2025 - Divulgação

Marcos Espínola 2025Divulgação

Publicado 29/05/2026 00:00

O crime organizado no Brasil deixou de atuar apenas nas periferias, no tráfico de drogas ou nos confrontos armados. Hoje, as facções criminosas operam com estrutura empresarial, capacidade de infiltração institucional e forte presença na economia formal. A sofisticação alcançada revela um cenário alarmante, no qual o crime já não está apenas nas ruas, mas dentro de setores estratégicos do país.

A lavagem de dinheiro se tornou um dos principais instrumentos dessa expansão. Facções utilizam postos de combustíveis, supermercados, bares, construtoras, empresas de transporte, fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada para ocultar recursos ilícitos. Em muitos casos, os estabelecimentos funcionam simultaneamente como negócios legítimos e engrenagens financeiras do crime.

Investigações recentes conduzidas pela Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal e órgãos de inteligência financeira revelaram movimentações suspeitas superiores a R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, envolvendo empresas supostamente ligadas ao PCC. Somente na região da Faria Lima, principal centro financeiro do país, mais de 40 alvos foram identificados pelas autoridades. As apurações apontam ainda o uso de cerca de 40 fundos de investimento com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões, além de mais de mil postos de combustíveis espalhados pelo país.

O crime organizado percebeu que controlar territórios é importante, mas controlar fluxos financeiros é ainda mais lucrativo e estratégico. Hoje, as facções possuem estrutura de inteligência, logística, braço jurídico e articulação política, operando com modus operandi semelhantes à de grandes corporações.

Outro ponto preocupante é a aproximação cada vez mais frequente entre organizações criminosas e agentes públicos investigados por corrupção, tráfico de influência e crimes financeiros. O crime organizado moderno não depende apenas da violência armada; ele busca legitimidade, proteção institucional e acesso ao dinheiro público.

O maior risco para o Brasil não é apenas o fortalecimento das facções, mas a normalização dessa infiltração. Quando o crime alcança setores financeiros, empresariais e institucionais, a democracia passa a enfrentar uma ameaça silenciosa e profunda. Combater essa estrutura exige inteligência financeira, fortalecimento institucional e vontade política para enfrentar interesses ocultos sob aparente legalidade.



Marcos Espínola é advogado criminalista e especialista em segurança pública