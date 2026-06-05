Nuno Vasconcellos - Érica Martin

Nuno Vasconcellos Érica Martin

Publicado 05/06/2026 05:00

Setenta e cinco anos. Isso não é apenas uma marca no calendário. Muito mais do que isso, é uma conquista rara e reservada apenas a instituições capazes de atravessar gerações sem perder sua relevância. Ao celebrar seu 75º aniversário, O DIA comemora muito mais do que a história de um jornal que acompanhou e, na medida do possível, influenciou os momentos mais decisivos da história recente do Brasil.

Desde sua fundação, em 1951, o jornal tem acompanhado as transformações do Rio de Janeiro — com tudo que elas tiveram de alegria e dor. Testemunhou conquistas históricas e ajudou a contar a história de uma das cidades mais fascinantes do mundo. Durante décadas, esteve presente nas bancas, nos bares, nas praias, nos cafés, nas padarias, nas praças e nas casas de milhões de famílias. Tornou-se parte da rotina de quem buscava informação, serviço e conexão com a realidade à sua volta.

Mas talvez o maior mérito de O DIA tenha sido sempre compreender que o jornalismo só faz sentido quando está próximo das pessoas — quando a vida do jornal se confunde com a de seus leitores. Ao longo desses 75 anos, fomos a voz dos bairros, das comunidades, dos trabalhadores, dos estudantes, dos comerciantes e de todos aqueles que fazem o Rio acontecer todos os dias. Estivemos presentes nas grandes decisões que impactaram a cidade, mas também nas histórias cotidianas, que expõem a fibra e revelam a alma das pessoas.

E, de transformação em transformação, de avanço em avanço, chegamos ao atual momento — marcado por transformações tecnológicas profundas. O mundo mudou. A forma de consumir informação, também. O jornal impresso passou a dividir espaço com os portais digitais e com as redes sociais. O papel foi sendo, aos poucos, substituído pelos computadores e pelos smartphones. Nessa jornada, muitas empresas não tiveram fôlego ou visão para acompanhar essa evolução. Nós tivemos.

O DIA escolheu um caminho diferente: preservar sua essência enquanto se reinventava. Hoje, o jornal é um veículo multiplataforma de informação, presente no impresso, no digital, nas redes sociais e em novos formatos de comunicação. Levamos notícias em tempo real para milhões de leitores, sem renunciar aos princípios que construíram nossa reputação: credibilidade, independência editorial, proximidade com o público e compromisso com os fatos.

Ao mesmo tempo, continuamos cumprindo uma função que considero fundamental: prestar serviço à população. Informar sobre segurança pública, mobilidade urbana, esportes, oportunidades de emprego, educação, saúde e tudo aquilo que impacta diretamente a vida dos cidadãos. Mais do que noticiar, buscamos ser úteis.

Nenhuma instituição chega aos 75 anos sozinha.

Esta data pertence aos jornalistas, fotógrafos, editores, diagramadores, colunistas, distribuidores, profissionais administrativos, parceiros comerciais e a todos aqueles que dedicaram talento, energia e paixão para construir esta trajetória. Pertence também aos milhares de anunciantes que acreditaram em nossa capacidade de comunicar e gerar resultados.

Mas, acima de tudo, esta celebração pertence aos leitores.

A cada pessoa que comprou um exemplar na banca, acessou nosso portal, compartilhou uma reportagem, enviou uma denúncia ou sugeriu uma pauta, expresso minha mais profunda gratidão. Aos nossos assinantes ou, simplesmente, a quem confiou em nosso trabalho, meu mais sincero agradecimento.

O Rio de Janeiro mudou nos últimos 75 anos. O DIA, também. E continuará mudando, inovando e evoluindo para acompanhar as próximas gerações. Hoje, além de nossa tradição, temos o orgulho de ser uma das poucas plataformas de mídia digital com presença jornalística local em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo: em todos os 92 municípios! Esse compromisso com o olhar local e com a cobertura regional reforça nossa missão de fazer parte da vida das pessoas, dando visibilidade às demandas, conquistas e histórias de cada pedaço do território fluminense.

O que não muda nem mudará é nossa missão.

Continuaremos ao lado dos fluminenses e dos cariocas, defendendo o jornalismo responsável, valorizando a informação de qualidade e contribuindo para uma sociedade mais bem informada, mais consciente e mais democrática.

Celebramos hoje nossa história. Mas, acima de tudo, renovamos nosso compromisso com o futuro.

Porque 75 anos são motivo de orgulho. Mas o melhor de O DIA ainda está por vir.



Nuno Vasconcellos é publisher e Representante dos Acionistas de O DIA