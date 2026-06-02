Gutemberg Fonseca, Secretário de Estado de Defesa do Consumidor - DIVULGAÇÃO

Gutemberg Fonseca, Secretário de Estado de Defesa do ConsumidorDIVULGAÇÃO

Publicado 02/06/2026 12:00

O telefone toca e, do outro lado, a voz é inconfundível. Pode ser um filho, um neto ou um irmão pedindo ajuda financeira urgente para uma emergência médica ou uma conta atrasada. O tom é de desespero, a dicção é idêntica e o pedido parece legítimo. No entanto, o que parece uma tragédia familiar é, na verdade, a evolução cruel do crime digital: o golpe da voz.



Graças à inteligência artificial, criminosos agora conseguem clonar timbres e sotaques a partir de pequenos vídeos postados em redes sociais ou áudios de WhatsApp. Eles criam mensagens falsas que enganam até os ouvidos mais atentos. O alvo preferencial são os idosos, cuja boa-fé e amor pela família são explorados por quadrilhas que dominam tanto a tecnologia quanto a manipulação emocional.



O problema, contudo, vai além da ousadia dos bandidos. Ele expõe a fragilidade de um sistema em que operadoras de telefonia permitem que chips sejam clonados com facilidade e instituições financeiras mantêm brechas que viabilizam a abertura de "contas de passagem" para receber o dinheiro do crime. O consumidor acaba sendo a ponta mais fraca de uma engrenagem que lucra muito, mas investe pouco em barreiras reais de segurança.



A solução para esse novo cenário começa pela prevenção e pela quebra do automatismo. Se receber um pedido de dinheiro por áudio ou ligação, por mais real que pareça, nunca faça o PIX de imediato. A regra de ouro é desconfiar. Desligue a chamada e ligue de volta para o número original do parente. Outra estratégia eficiente é fazer uma pergunta da qual apenas vocês dois saberiam a resposta, algo particular que não esteja exposto em nenhuma rede social.



Desconfie sempre de urgências extremas que impedem o diálogo ou o tempo de reflexão. É nesse senso de "vida ou morte" que o criminoso atua. Mas, se o golpe já aconteceu e o dinheiro saiu da conta, bancos e operadoras financeiras têm o dever legal de garantir a segurança dos serviços que oferecem ao mercado. As instituições financeiras possuem mecanismos de monitoramento de fraudes e são responsáveis por falhas que permitam transações atípicas.



O primeiro passo para o consumidor vítima de golpe é o registro imediato do boletim de ocorrência na delegacia e a notificação formal à instituição financeira. Se o sistema bancário falhou em identificar uma movimentação criminosa, ele pode ser obrigado a reparar o dano.



Não hesite em procurar os órgãos de defesa do consumidor. A tecnologia avança a passos largos, mas o Direito do Consumidor permanece firme: o cidadão não pode ser o único a arcar com o custo de um sistema que falha em proteger a confiança. Vigilância, calma e informação são, hoje, os nossos melhores escudos contra o crime digital.



Denúncias, reclamações e dúvidas podem ser enviadas pelo WhatsApp + 55 (21) 96619-2498 ou pelo @gutembergpfonseca.

Por Gutemberg Fonseca – especialista em defesa do consumidor e ex-secretário de Estado de Defesa do Consumidor