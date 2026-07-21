General Pazuello - Divulgação

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Publicado 21/07/2026 08:00



O que muitos temiam como o estopim de uma Terceira Guerra Mundial deixou de ser uma hipótese geopolítica para se tornar realidade prática em 2026. A escalada sem precedentes das hostilidades entre os Estados Unidos (com seu aliado histórico, Israel) e a República Islâmica do Irã atingiu níveis críticos . O conflito não apenas redesenhou as fronteiras de influência no Oriente Médio, mas também estabeleceu um novo mapa de interesses globais, forçando superpotências, mercados financeiros e rotas comerciais a se reposicionarem às pressas.

Após meses de tentativas frustradas de renegociação nuclear ao longo de 2025, a tensão transbordou no início de 2026.



Em fevereiro, uma massiva campanha militar aérea batizada de Operação Epic Fury — liderada por Washington e Tel Aviv — atingiu profundamente a infraestrutura militar e de liderança iraniana.

Embora tentativas diplomáticas subsequentes tenham resultado no Memorando de Islamabad em junho de 2026, a trégua durou pouco. Em julho, o governo de Donald Trump declarou o cessar-fogo encerrado, após o Irã tentar impor taxas e restrições unilaterais ao tráfego marítimo comercial no sensível Estreito de Ormuz.



Como resposta imediata, os EUA iniciaram um rigoroso bloqueio naval contra os portos iranianos e intensificaram os bombardeios de retaliação. Teerã, por sua vez, revidou com ataques de mísseis e drones a bases americanas no Bahrein e no Kuwait, além de ameaçar o livre fluxo das cadeias de suprimento energético globais.

O Novo Mapa de Interesses Mundiais



A reconfiguração dessa disputa arrastou o resto do globo para um novo alinhamento de forças, dividido em três grandes blocos de interesse.



O Bloco Ocidental e os Aliados do Golfo: Estados Unidos e Israel buscam a contenção definitiva do programa nuclear iraniano, a segurança de Israel e o enfraquecimento do chamado "Eixo de Resistência".

Monarquias do Golfo (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait): Encontram-se em uma posição vulnerável. Embora historicamente alinhados a Washington, o medo de terem suas refinarias de petróleo destruídas por mísseis iranianos gera um dilema entre apoiar o bloqueio ou mediar as tensões para garantir a segurança de seus territórios.



O Eixo de Sobrevivência e Dissuasão: Irã e suas Milícias estão operando em uma lógica de guerra descentralizada, o Irã utiliza suas ramificações regionais — como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen — para infligir danos econômicos e de infraestrutura aos aliados dos EUA. O Estreito de Ormuz tornou-se sua principal moeda de troca geopolítica.



O Apoio Silencioso de Pequim e Moscou: Para a China, o Irã é um fornecedor crucial de energia barata e uma peça estratégica na sua iniciativa de infraestrutura eurasiática. Para a Rússia, a manutenção do Irã como um polo de resistência desvia a atenção militar e os recursos ocidentais de outras frentes, como o Leste Europeu. Ambas as potências se opõem ativamente ao bloqueio naval ocidental, defendendo a "multipolaridade".



As Nações Neutras e os Mercados Emergentes: União Europeia e Potências Asiáticas (Índia e Japão) sofrem o impacto direto do encarecimento dos fretes marítimos e do petróleo. Países europeus tentam equilibrar o apoio retórico a Washington com o temor de uma nova crise migratória e energética sistêmica.

As Implicações Globais: Economia e Energia sob Pressão



O Estreito de Ormuz é a artéria por onde passa cerca de um quinto do consumo mundial de petróleo líquido. O bloqueio mútuo e a insegurança na região provocaram flutuações violentas no preço do barril.



Além do setor energético, as rotas de aviação civil e o comércio de contêineres entre a Ásia e a Europa foram novamente forçados a realizar desvios caros e demorados ao redor do continente africano, alimentando pressões inflacionárias mundiais.

Para onde vai o conflito?



A atual estratégia de Washington de "pressão máxima" militarizada testa os limites de tolerância do regime de Teerã. Sem uma saída diplomática viável, o risco de que pequenos incidentes no Golfo Pérsico escalem para um confronto direto e total entre potências nucleares é o maior desde o fim da Guerra Fria.

O novo mapa mundial de interesses não é mais uma projeção de futuro; ele está sendo desenhado agora nas águas turbulentas do Oriente Médio, onde a economia de mercado globalizada colide frontalmente com a geopolítica de segurança nacional.

* Eduardo Pazuello é político brasileiro e general de divisão do Exército Brasileiro.