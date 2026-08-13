Deputado Eduardo Pazuello - Divulgação

Deputado Eduardo PazuelloDivulgação

Publicado 13/08/2026 09:23

A comunicação brasileira viveu um dos seus momentos mais emocionantes e simbólicos com o retorno do narrador Luís Roberto às transmissões esportivas da TV aberta. Após quatro meses de um afastamento forçado para tratar uma neoplasia cervical — um tipo de câncer de cabeça e pescoço —, a voz que embalou grandes conquistas do esporte nacional voltou a ecoar nas telas dos brasileiros.



O reencontro com o público, ocorrido na transmissão de um grande clássico do futebol sul-americano, representou muito mais do que a volta de um profissional de excelência ao seu posto: tornou-se um hino de celebração à vida, ao avanço da medicina e à importância crucial da informação no combate ao câncer.



A trajetória vivida por Luís Roberto reflete a realidade de milhões de famílias ao redor do globo que enfrentam o diagnóstico oncológico. No entanto, o cenário atual da oncologia mundial encontra-se em um ponto de virada histórico.

O avanço vertiginoso da inteligência artificial, da imunoterapia, das células CAR-T, das vacinas de RNA mensageiro (mRNA) e das técnicas de radioterapia de alta precisão vem transformando o câncer de uma sentença devastadora em uma condição altamente tratável e, cada vez mais, curável.



Em abril, durante a rotina intensa de preparação para os compromissos esportivos do ano, exames preventivos revelaram o diagnóstico de neoplasia na região cervical. A condição exigiu a interrupção imediata das atividades profissionais do narrador, afastando-o inclusive da cobertura presencial de grandes eventos internacionais.



O tratamento demandou uma rotina rigorosa e desgastante, composta por 33 sessões de radioterapia e 7 sessões de quimioterapia. Luís Roberto enfrentou o protocolo médico com disciplina e o amparo de sua equipe multidisciplinar de saúde. Ao concluir a última etapa terapêutica em meados do ano, o comunicador compartilhou nas redes sociais a alegria da superação e destacou o apoio incondicional da família, dos colegas e do público.



O regresso do craque simboliza a vitória da ciência e da resiliência humana. Sua exposição pública serviu como um poderoso holofote para a conscientização sobre a saúde individual, o autocuidado e a realização periódica de exames clínicos.

A neoplasia cervical e os tumores de cabeça e pescoço englobam lesões que atingem regiões cruciais como boca, garganta, laringe, faringe, seios da face e glândulas tireoides. Trata-se de um grupo de neoplasias com grande impacto funcional e estético, cujos principais fatores de risco epidemiológicos são bem documentados pela comunidade científica: tabagismo, consumo de álcool, infecção pelo vírus HPV e, higiene bucal deficiente com irritação crônica.

A experiência de superação vivida por Luís Roberto insere-se em um contexto global de rápida evolução na medicina científica. A oncologia atravessa a sua era mais promissora, marcada pela transição de abordagens generalistas para tratamentos hiper personalizados.

Uma das maiores revoluções científicas do século XXI foi compreender como fazer o próprio sistema imunológico do paciente reconhecer e destruir as células cancerígenas.



O retorno do "fera da voz" à vida cotidiana é o testemunho vivo de que o câncer não é mais um destino inevitável, mas um desafio médico superável.

Portanto, sabe o que ele fez? Deu um gigante exemplo de resiliência, fé e disciplina!

* General Pazuello é deputado federal (PL) e ex-ministro da Saúde