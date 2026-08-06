Pablo Kling é jornalista, mestre e doutorando em Geografia pela PUC-Rio - Foto: Divulgação

Pablo Kling é jornalista, mestre e doutorando em Geografia pela PUC-RioFoto: Divulgação

Publicado 06/08/2026 18:38



Quando Quinn retorna a Ransom Canyon, encontra uma cidade que perdeu parte de seu movimento. A saída de uma grande empresa deixou marcas visíveis : estabelecimentos fechados, atividade econômica enfraquecida e uma comunidade insegura quanto ao próprio futuro. A resposta da personagem, vivida por Minka Kelly, não surge de uma campanha promocional abstrata. Ela procura na cultura local uma razão concreta para fazer a economia da cidade voltar a circular.

É nesse contexto que nasce o festival de música country No Place Like Home. A escolha do tema está ligada à história do antigo salão, à paisagem rural, à tradição musical e às relações construídas pela comunidade. Ransom Canyon não tenta parecer outra cidade para atrair visitantes. Ao contrário, transforma seus próprios elementos culturais em experiência.



Essa ligação com o lugar é o que dá consistência ao evento. Festivais genéricos podem ser transferidos de uma cidade para outra sem grandes alterações. Quando a programação nasce da memória, da cultura e das características do território, ela se torna mais difícil de copiar. O visitante encontra algo que só faz sentido ali.



O palco concentra os olhos, mas o impacto se espalha pela cidade. A chegada do público amplia a procura por hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços. Hotéis recebem hóspedes, restaurantes aumentam o atendimento, fornecedores entregam mais produtos e trabalhadores encontram novas oportunidades.



O dinheiro gasto pelo visitante muda de mãos várias vezes. Primeiro, chega aos negócios que mantêm contato direto com o público. Depois, alcança produtores, prestadores de serviço e fornecedores mobilizados para atender ao aumento da demanda. Parte da renda recebida volta a circular no comércio, nos supermercados, nos postos de combustíveis e em outras atividades locais. É assim que se forma o efeito multiplicador de um evento.



Mas movimentação econômica e desenvolvimento local não são sinônimos. Uma cidade pode receber milhares de pessoas e, ainda assim, reter pouco do dinheiro gerado. Quando artistas, estruturas, fornecedores e serviços são contratados fora do município, uma parcela significativa dos recursos deixa o território tão rapidamente quanto o público.



O desenvolvimento depende da capacidade de incorporar empresas, profissionais e trabalhadores locais à operação. Quanto maior esse encadeamento, maior a possibilidade de o evento produzir renda, conhecimento, qualificação e novas oportunidades para quem vive na cidade.



A decisão de Quinn de utilizar o resultado financeiro do festival na aquisição e recuperação de um hotel reforça essa passagem entre movimento e permanência. A receita obtida em poucos dias é convertida em patrimônio, capacidade de hospedagem e possibilidade de atividade econômica continuada. O evento deixa de ser um episódio isolado e passa a sustentar uma estrutura capaz de atender novos visitantes e gerar empregos.



Essa é uma das ideias mais relevantes apresentadas pela série. O legado não está obrigatoriamente em uma grande obra. Pode estar na recuperação de um estabelecimento, na abertura de um negócio, na capacitação de trabalhadores, na formação de fornecedores ou na confiança despertada em outros investidores.



Durante o festival, a própria organização territorial da cidade é alterada. Surgem novos fluxos, alguns espaços ganham centralidade e moradores, visitantes, comerciantes e trabalhadores passam a compartilhar o lugar de outra forma. Uma área antes esvaziada pode recuperar vitalidade; um estabelecimento pode se tornar referência; uma atividade cultural pode mudar a percepção sobre determinada região.



Quando essa movimentação ganha planejamento e continuidade, passa a influenciar decisões sobre infraestrutura, iluminação, mobilidade, segurança, sinalização e uso dos espaços. Organizar um evento, portanto, também significa tomar decisões sobre a cidade e sobre quais áreas, grupos e atividades serão valorizados.



O festival atua ainda sobre a imagem da cidade. A música country, a ruralidade e o sentimento comunitário deixam de ser apenas componentes da vida cotidiana e passam a formar uma narrativa de destino. O evento comunica uma ideia de cidade: um lugar com memória, personalidade e capacidade de reagir às próprias crises.



Essa imagem precisa encontrar correspondência na experiência oferecida. Comunicação eficiente atrai público, mas não substitui hospitalidade, organização, mobilidade, segurança e qualidade dos serviços. Uma cidade pode construir uma narrativa sedutora e, ao mesmo tempo, frustrar o visitante caso não possua capacidade para recebê-lo.



Em outra passagem, a própria Quinn reconhece que transformar a ideia em evento exige muito mais do que escolher artistas e montar um palco. É preciso organizar pessoas, estruturar a operação e coordenar diferentes frentes para que o festival aconteça. A cena introduz uma dimensão muitas vezes ignorada quando se observa um evento apenas pelo espetáculo: o trabalho de gestão realizado antes da abertura dos portões.



Um festival começa muito antes da chegada do público. Há decisões sobre orçamento, programação, fornecedores, divulgação, infraestrutura, segurança e responsabilidades. A qualidade do resultado depende da capacidade de fazer essas áreas funcionarem de forma integrada. A ideia pode mobilizar a cidade, mas é a gestão que permite transformá-la em experiência concreta.



Nesse ponto, a série simplifica os bastidores da gestão. Um festival com essa dimensão exigiria licenciamento, planejamento financeiro, controle de público, trânsito, limpeza, atendimento de saúde, segurança, comunicação e contratação de fornecedores. Também dependeria de governança: empresários, trabalhadores, comunidade e poder público precisariam dividir responsabilidades e coordenar decisões.



A liderança de Quinn é decisiva na narrativa, mas entusiasmo e visão não seriam suficientes na realidade. Grandes eventos exigem capacidade institucional. Nenhuma pessoa ou organização consegue administrar isoladamente todos os efeitos produzidos sobre a economia, o espaço urbano e a vida dos moradores.



Também seria necessário medir os resultados. Quantas pessoas vieram de outras cidades? Quanto tempo permaneceram? Onde se hospedaram? Quanto consumiram? Quais atividades foram beneficiadas? Que parcela do dinheiro permaneceu no território? Quais problemas apareceram durante a operação?

Contar o público ajuda, mas responde pouco sobre desenvolvimento. Uma multidão diante do palco produz uma imagem poderosa. Para a gestão, ela é o início da análise, não a conclusão.



Ransom Canyon utiliza o festival como parte de uma história sobre recuperação econômica, identidade e confiança coletiva. A cidade volta a receber pessoas, seus negócios ganham movimento e a comunidade reencontra razões para acreditar no lugar onde vive. O evento cumpre seu papel porque se conecta ao território e transforma uma experiência passageira em possibilidade de futuro.



Nenhum festival salva sozinho uma economia local. Pode abrir caminhos, recuperar a imagem de uma área ou destino, gerar renda e aproximar pessoas. Para que esses efeitos durem, precisam encontrar planejamento, empresas preparadas, trabalhadores qualificados, políticas públicas e continuidade.



É nesse ponto que a gestão de eventos deixa de olhar apenas para o palco e passa a enxergar o destino turístico como um todo. Isso é gestão de eventos com visão de destino turístico.



O evento termina quando o palco é desmontado. O desenvolvimento começa quando seus efeitos permanecem no território.

* Pablo Kling é jornalista, mestre e doutorando em Geografia pela PUC-Rio, gestor público e especialista em turismo. Há mais de 20 anos atua em planejamento turístico, marketing de destinos, desenvolvimento territorial e formulação de políticas públicas. Atualmente, é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras.