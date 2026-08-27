Manoel Valente Figueiredo NetoDivulgação
Manoel Valente Figueiredo Neto é jornalista e jurista
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Manoel Valente Figueiredo NetoDivulgação
O perigo que chega disfarçado: vapes e pods ameaçam criar uma nova geração dependente
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General Pazuello: O protagonismo das fluminenses na eleição de 2026
Hegemonia numérica transforma o voto feminino não apenas em um direito conquistado a duras penas, mas no principal vetor de decisão
Isa Colli: Menos impulso, mais checagem
A campanha eleitoral está a pleno vapor. E, junto com ela, há também uma outra disputa, menos visível: a batalha pela nossa atenção
Alberto Chebabo: A erosão da confiança na ciência e o ressurgimento de velhas e novas ameaças à saúde global
A partida do desejo
O dia chegou com algum vazio. Acordei e peguei as conduções que me conduzem ao trabalho. Vi a cidade acendendo as ruas e deixando a noite ir. Eu queria deixar ir. Eu queria que partisse.
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