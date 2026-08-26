General Pazuello é deputado federal pelo PL do Rio - Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

General Pazuello é deputado federal pelo PL do RioKayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Publicado 26/08/2026 12:49 | Atualizado 26/08/2026 12:50

Nas próximas eleições, agora em 2026, o cenário político do estado do Rio de Janeiro reforça uma realidade estatística e social indiscutível: as mulheres constituem a maioria absoluta do eleitorado fluminense, representando cerca de 54% dos cidadãos aptos a votar. Essa hegemonia numérica transforma o voto feminino não apenas em um direito democrático conquistado a duras penas, mas no principal vetor de decisão para os rumos do executivo e do legislativo no estado.

A relevância do eleitorado feminino no Rio de Janeiro transcende a simples contagem de votos; ela reside na centralidade das pautas vivenciadas por essas eleitoras. Em um estado historicamente marcado por desafios estruturais de segurança pública, transporte, saúde e precarização do trabalho, são as mulheres — que frequentemente exercem a dupla ou tripla jornada e chefiam grande parcela das famílias fluminenses — que sentem com maior intensidade o impacto direto das políticas públicas.

Questões como o combate à violência de gênero, a disponibilidade de creches em tempo integral, o acesso à saúde materna e a segurança nos transportes coletivos deixam de ser temas secundários e passam a figurar como prioridades na agenda dos candidatos que buscam viabilidade eleitoral. Paralelamente, o pleito de 2026 traz à tona o debate contínuo sobre a subrepresentação política.

Embora as mulheres definam os vencedores nas urnas, a ocupação feminina nos cargos de tomada de decisão — na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na Câmara dos Deputados e no Governo do Estado — ainda caminha a passos lentos para alcançar a paridade em relação ao volume do eleitorado. Nesse contexto, a escolha consciente da mulher fluminense no momento da votação torna-se uma ferramenta indispensável para impulsionar candidaturas femininas e garantir que os espaços de poder reflitam a diversidade real da sociedade.

Assim, o voto das mulheres no Rio de Janeiro em 2026 reafirma o papel do eleitorado feminino como guardião de conquistas sociais e motor de transformação. Ao exercerem seu poder de escolha com foco em propostas concretas para o bemestar social, as eleitoras fluminenses não apenas moldam o futuro do estado, mas também consolidam a democracia como um processo verdadeiramente inclusivo e representativo.

E, é isso que queremos!