General Pazuello - Foto: Divulgação

General Pazuello Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2026 15:52 | Atualizado 09/09/2026 15:57



A exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas — região integrante da promissora Margem Equatorial brasileira — converteu-se em um dos temas mais emblemáticos do debate geopolítico , socioambiental e econômico contemporâneo do Brasil.

O avanço da nossa Petrobras em direção a novas fronteiras exploratórias offshore coloca em lados opostos a promessa de autossuficiência energética duradoura e o dever constitucional de salvaguardar ecossistemas de alta vulnerabilidade.



Nesse cenário de tensões institucionais, o Ministério Público Federal (MPF) desempenha um papel central como guardião da ordem jurídica, dos direitos das populações tradicionais e da preservação ambiental.



A atuação recente do MPF ao cobrar esclarecimentos formais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) evidencia a complexidade das autorizações ambientais para grandes projetos de infraestrutura no país.



Longe de representar um mero embate burocrático, as requisições de informações por parte dos procuradores da República apontam divergências cruciais sobre a real dimensão, alcance e duração das atividades de perfuração na região. O acompanhamento detalhado desse processo é fundamental para compreender as dinâmicas de governança, transparência e controle institucional que regem o licenciamento da Margem Equatorial.



A Bacia da Foz do Amazonas, situada no litoral norte do país e abrangendo as costas do Amapá e do Pará, integra a Margem Equatorial — uma faixa marítima que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá. A região ganhou projeção internacional devido às massivas descobertas de hidrocarbonetos realizadas em formações geológicas semelhantes nos países vizinhos, como Guiana e Suriname.



Estimativas do setor energético apontam que a área pode abrigar bilhões de barris de óleo equivalente, o que consolidaria a posição do Brasil como um dos maiores produtores mundiais do insumo. No entanto, a relevância econômica é acompanhada por uma expressiva sensibilidade ecológica.



Ali, encontramos os Manguezais e a Linha de Costa que são extensas formações de manguezais contínuos que funcionam como berçários para a vida marinha e proteção natural contra a erosão costeira, entre tantas outras preciosidades.



A atuação do MPF intensificou-se com o avanço dos pedidos de expansão das atividades exploratórias no bloco FZA-M-59, localizado em águas profundas a cerca de 175 km do litoral do Amapá. O foco do órgão ministerial incide sobre a transição do escopo exploratório inicial para campanhas mais abrangentes.



A Licença de Operação (LO no 1684/2025) foi concebida originalmente para viabilizar a perfuração do poço exploratório denominado Morpho, visando atestar a presença de reservas de óleo comercializável.



Contudo, pedidos subsequentes formulados para a inclusão de três novos poços contingentes (como Manga, PAD Morpho e Crotalus) levaram o MPF a questionar se a ampliação não descaracteriza o objeto original da licença, exigindo estudos de impacto ambiental complementares ou reavaliação dos planos de emergência.



Outra divergência fundamental refere-se ao cronograma das operações.



Enquanto manifestações prestadas no âmbito de ações judiciais classificavam a perfuração como intervenção pontual e temporária de cerca de seis meses, documentos administrativos do processo de licenciamento indicaram o planejamento de uma campanha exploratória continuada com previsão de término em 2029.



Para o MPF, operacionar ao longo de múltiplos anos altera substancialmente a análise dos danos acumulados sobre a fauna, as rotas migratórias e a pesca artesanal. Portanto, a cobrança de explicações do MPF ao Ibama evidencia o papel indispensável das instâncias de controle no fortalecimento das instituições ambientais brasileiras.

O rigor no processo de licenciamento não deve ser interpretado como obstáculo ideológico ao desenvolvimento económico, mas sim como garantia contra a insegurança jurídica e

riscos ambientais sistêmicos.



A consolidação de respostas claras, baseadas em evidências científicas e em dados transparentes sobre o alcance real das operações, é o único caminho capaz de conciliar o aproveitamento sustentável dos recursos naturais com o dever constitucional de proteger o patrimônio socioambiental do Brasil para as presentes e futuras gerações.



Avançar é preciso e precioso, mas com calma, disciplina e amor à Pátria, sempre!

* Eduardo Pazuello é político brasileiro e general de divisão do Exército Brasileiro