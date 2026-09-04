Hugo Carvalho é advogado e gestor público - Arquivo pessoal

Hugo Carvalho é advogado e gestor públicoArquivo pessoal

Publicado 04/09/2026 13:31



O maior risco para quem chegou a algum lugar é acreditar que aquilo que o trouxe até ali será suficiente para levá-lo adiante. Não será.

O mundo está mudando rápido demais.

Tecnologia, organizações, negócios, governos e pessoas. E quem lidera precisa ter a humildade de continuar aprendendo, e a coragem de mudar antes que a mudança se torne uma obrigação.



É assim que enxergo a gestão.



Fazer muito bem o que precisa ser feito hoje, sem se deixar abalar pelos inevitáveis momentos de instabilidade e pressão, e sem tirar os olhos do amanhã. Antecipar tendências, questionar processos, incorporar boas práticas e, principalmente, transformar conhecimento em execução.



Na iniciativa privada, isso é competitividade. Na gestão pública, é ainda mais urgente, significa entregar mais, melhor e com mais eficiência para a sociedade.



Foi sobre essa visão que tive a oportunidade de falar no Rio Innovation Week, um dos maiores encontros de tecnologia e inovação da América Latina.



Mas estar naquele palco também reforçou em mim algo muito mais pessoal.



Muitas vezes, nosso maior adversário não está no mercado, na estrutura ou na falta de oportunidades. Está dentro da nossa própria cabeça.



Eu também tenho meus fantasmas mentais.



Dúvidas, medos, inseguranças.



E todos os dias tento impedir que eles decidam até onde posso chegar.

Por isso sigo estudando. Trabalhando. Ouvindo. Aprendendo. Errando e corrigindo. Buscando boas referências e tentando enxergar alguns passos à frente.



Não quero descobrir as melhores práticas quando elas já forem consenso. Quero estar preparado antes.

Porque liderar não é ter todas as respostas.



É saber fazer as perguntas certas, tomar decisões, formar boas equipes, executar no presente e, ainda assim, manter os olhos no futuro.



O futuro não espera.



E eu sigo tentando estar pronto antes que ele chegue.



E, posso garantir: ele não demora, não é justo e, é bem imparcial.



Hugo Carvalho é Mestre em Administração Pública pela EBAPE/FGV, especialista em Direito

Público, Compliance e Gestão.