Publicado 02/04/2024 16:11 | Atualizado 02/04/2024 18:04

São Pedro da Aldeia - Nesta quinta-feira (4), os fãs e admiradores da música terão mais uma oportunidade de apreciar o trabalho desenvolvido pela Orquestra Sons da Aldeia durante o quarto ensaio aberto do conjunto. O encontro dos músicos instrumentistas será na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, a partir das 19h30. A iniciativa é da Prefeitura de São Pedro da Aldeia para levar programações culturais gratuitas aos espaços públicos da cidade. Vale lembrar que a realização do evento está sujeita às boas condições climáticas.



O regente do conjunto, Jorge Rafael Góes, falou sobre a iniciativa. “Os ensaios são importantes para o aprimoramento do nosso repertório e também para a preparação dos músicos para as apresentações que teremos ao longo deste primeiro semestre, incluindo o aniversário da nossa querida São Pedro da Aldeia. Estamos trabalhando o hino municipal e nacional para que possamos abrilhantar ainda mais este evento. Vale ressaltar que será a primeira vez no município em que serão executados os hinos por um conjunto formado na própria cidade com alunos locais. Aproveito para convidar a todos para estarem prestigiando ainda mais a Orquestra nos ensaios e apresentações”, disse.



Composto por mais de 50 instrumentistas, o conjunto foi criado pela Secretaria Municipal de Cultura por meio de um Edital de Chamamento Público. O projeto foi idealizado para difundir a arte da música instrumental no município e reúne alunos dos bairros São João, Campo Redondo, Porto da Aldeia, Praia Linda, Porto do Carro, Centro, Estação e Morro dos Milagres.



Semanalmente, os aprendizes recebem aulas gratuitas de música e de prática de conjunto em naipes no polo de formação do bairro São João, na Casa da Cultura e no Cine Estação, no Centro. As apresentações do conjunto já passaram pelos bairros Baleia, Porto da Aldeia, Estação, Centro, Baixo Grande, São João e Praia Linda.