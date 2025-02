A operação Tapa-Buracos já trouxe melhorias para os bairros Guarajuba, Lages, Bom Jardim e Centro. - Foto: Mauro Nery

Publicado 18/02/2025 10:27

Os primeiros 50 dias da gestão do prefeito Andrezinho Ceciliano já demonstram um compromisso sólido com a população e a reconstrução de Paracambi. Com iniciativas estratégicas, como a operação Tapa-Buracos, o projeto Limpa Rios e a recuperação da estrutura de saúde, a administração municipal vem promovendo mudanças significativas na cidade.

Ao assumir o mandato, a gestão encontrou desafios em diversas áreas, incluindo a precariedade na saúde pública, acúmulo de lixo e entulho nas ruas, falta de manutenção das vias e um descaso generalizado com a população. Em pouco mais de um mês, essas questões começaram a ser enfrentadas com medidas concretas e resultados visíveis.

Zeladoria urbana recebe investimentos inéditos

A limpeza e organização da cidade foram prioridades neste início de governo. Mais de 500 caminhões de lixo e entulho, somando mais de mil toneladas de resíduos, foram removidos, garantindo mais dignidade para os moradores e prevenindo surtos de doenças. Além disso, a manutenção das vias, a limpeza de bueiros e a revitalização de faixas de pedestres trouxeram melhorias para o trânsito e a segurança pública.

Outro destaque é o avanço da operação Limpa Rios, realizada em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que tem como objetivo a prevenção de enchentes. "Estamos no processo de desobstrução e desassoreamento do rio dos Macacos e dos demais rios de nossa cidade. Não podemos perder nenhum minuto sequer na reconstrução de Paracambi", afirmou o prefeito Andrezinho Ceciliano, reforçando seu compromisso com a proteção da população contra tragédias ambientais.

Infraestrutura urbana e transporte são prioridades

A operação Tapa-Buracos já trouxe melhorias para os bairros Guarajuba, Lages, Bom Jardim e Centro, proporcionando mais segurança e conforto para motoristas e pedestres. Em uma iniciativa inédita, a prefeitura, em parceria com o Instituto Rio Metrópole, deu início à concretagem no bairro Costa Verde. "O concreto tão esperado pelos moradores das Azaléias chegou! Trazendo dignidade para as pessoas e renovando a esperança de dias melhores para nosso povo, que durante anos foi esquecido pela gestão anterior", declarou Andrezinho.

Além das melhorias nas vias, a gestão municipal recuperou a frota de veículos públicos, que estavam totalmente abandonados, com 9 carros, 3 motos, 2 ambulâncias e 2 caminhões agora em funcionamento para atender melhor à população.

Saúde pública recebe atenção imediata

Outro marco importante foi a reorganização da rede de saúde. Em uma ação inédita, os postos de saúde do centro da cidade e do bairro de Lages agora oferecem atendimento aos sábados, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde. Dessa forma, os moradores podem agendar consultas, aferir a pressão arterial, medir a glicose, entre outros serviços, também aos sábados.

A prefeitura reabasteceu o estoque de medicamentos do Hospital Municipal Adalberto da Graça, garantindo atendimento digno para os moradores. Além disso, obras foram iniciadas na cozinha e na pediatria do hospital e a administração segue implementando medidas para fortalecer a saúde pública, refletindo o compromisso com o bem-estar dos cidadãos.

Compromisso com o futuro e mais geração de empregos

Um grande marco para a cidade foi a criação do programa Emprega Paracambi, com mais de 200 vagas disponibilizadas para a população. Em evento realizado na principal praça da cidade, mais de 600 pessoas participaram no dia do evento.

Os primeiros 50 dias da gestão de Andrezinho Ceciliano evidenciam uma nova fase para Paracambi. Com ações estruturantes e respostas rápidas às demandas da população, a Prefeitura segue trabalhando incansavelmente para transformar a cidade em um lugar melhor para todos. O trabalho continua, e os avanços não param.