Júlio Canelinha diz que iniciativa reflete o compromisso com o desenvolvimento local e a preocupação com a saúde pública de Paraíba do Sul - Divulgação

Publicado 28/11/2023 10:30 | Atualizado 28/11/2023 10:45

Paraíba do Sul - No intuito de fortalecer o sistema de saúde do município de Paraíba do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), deputadoestadual Rodrigo Barcellar, anunciou a destinação de expressivas emendas no valor total de R$ 300 mil. Esses recursos serão direcionados para a Secretaria Municipal de Saúde com o intuito de dar melhorias estruturais, aquisição de equipamentos médicos e reforço nos recursos humanos, visando aprimorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população local.

Demonstrando comprometimento com o bem-estar do povo sul paraibano, Barcellar enfatizou a importância de investimentos assertivos na área da saúde: "É fundamental garantir que Paraíba do Sul tenha uma estrutura de saúde robusta, capaz de atender às demandas crescentes e proporcionar um ambiente seguro para os cidadãos".

As emendas do parlamentar, pedidas pelo gestor público Júlio Canelinha, têm como objetivo principal fortalecer a infraestrutura hospitalar, possibilitando um atendimento mais eficiente e abrangente.

Segundo Canelinha, a iniciativa reflete o compromisso com o desenvolvimento local e a preocupação com a saúde pública: "Agradecer ao presidente Barcellar, pois essas emendas reforçam a importância da parceria entre esferas estaduais e municipais para enfrentar os desafios que a cidade enfrenta".