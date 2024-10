Drogas apreendidas pela PM - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pela PMFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 01/10/2024 09:26

Paraíba do Sul - A Polícia Militar, nesta segunda-feira (30) apreendeu drogas no bairro Santa Josefa, em Paraíba do Sul. Ninguém foi preso na ação.

De acordo com a PM, a ação de uma equipe do Patamo resultou na apreensão de 135 pedras de crack e 17 canetões de cocaína. Todo o material foi encaminhado para a 107ª DP.