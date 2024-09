Dayse Onofre - Foto: Reprodução

Dayse OnofreFoto: Reprodução

Publicado 23/09/2024 19:48

Paraíba do Sul - O patrimônio de Dayse Onofre (Republicanos), prefeita de Paraíba do Sul e candidata a reeleição, aumentou 226% em quatro anos. De acordo com a divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2020, o total em bens era de R$ 1.741.255,99. Agora, em 2024, é de R$ 5.679.075,99.

Na descrição dos bens, o item que gera a mudança entre os anos é a participação que a candidata tem no capital de uma empresa, no valor de R$ 3.822.820,00. Entre os outros bens citados, os valores são iguais ou próximos aos de 2020.

Dayse é a atual prefeita do município, após ter sido eleita em 2020 com 35,93% dos votos. Candidata a reeleição, aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenções de voto, com 32,9%, estando atrás de Júlio Canelinha (União Brasil), com 50,3%.