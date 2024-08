Escola Municipal Arcanjo Antonino Lopes - Foto: Reprodução

Escola Municipal Arcanjo Antonino Lopes Foto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 21:24

Paraíba do Sul - A divulgação dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023 revelou uma notícia negativa para a educação em Paraíba do Sul. A Escola Municipal Arcanjo Antonino Lopes teve a nota 2,8, e ficou com a terceira pior posição no estado do Rio de Janeiro entre as unidades municipais.

Entre as piores notas, somente a da E. M. Wilson de Oliveira Simões, em Cabo Frio, e a da E. M. Edith Castro dos Santos ficaram acima da escola de Paraíba do Sul, com notas de 2,6 e 2,7, respectivamente.

De acordo com o divulgado, a meta do ciclo Ideb era de que a E. M. Arcanjo Antonino Lopes ficasse com a nota de 5,4. Assim, a instituição ficou 2,6 pontos atrás do que foi estabelecido. Na última avaliação do índice, em 2019, a escola tinha ficado com a nota 4,1.

Outras escolas municipais avaliadas foram Irmã Montedonio e Vereador Antonio Ignacio Coelho, que ficaram acima da meta do Ideb, com notas de 5,2 e 5,7, respectivamente. O Ciep Brizolão 442 ficou abaixo da meta, com 4,5.