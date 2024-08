Atendimento da Águas da Condessa - Foto: Divulgação

Atendimento da Águas da CondessaFoto: Divulgação

Publicado 09/08/2024 14:30

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa estará em dois bairros com o Atendimento Itinerante, neste mês. No dia 14 de agosto, a equipe de atendimento estará no bairro Liberdade, mais especificamente na Rua Isaura Barbosa, em frente ao Condomínio Popular Luís Carlos Prestes, popularmente conhecido como “casinhas” e no dia 28 de agosto no Eldorado, sempre das 9h às 16h.

Uma equipe da Secretaria de Assistência Social estará no local fazendo atendimentos referentes ao CadÚnico e emissão de declaração para requerimento de tarifa social.

“O Atendimento Itinerante leva para perto dos moradores todos os serviços que são oferecidos na loja. Uma facilidade para quem não tem tempo ou tem alguma dificuldade em se deslocar até o Centro da cidade”, destacou a coordenadora Comercial, Ana Paula Esposti.

Os moradores vão poder tirar dúvidas, obter segunda via de conta, solicitar nova ligação, parcelar de débitos, realizar a transferência de titularidade, atualizar o cadastro, e também garantir a inclusão na tarifa social. O Programa Trata Óleo também fará parte da ação e um Ponto de Entrega Voluntário (PEV) será instalado nos bairros durante o evento, para recolher óleo de cozinha usado.

A concessionária ressalta que, para maior agilidade no atendimento, é importante que o morador tenha em mãos um documento oficial com foto.