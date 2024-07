Pré-candidato tem o apoio de Cláudio Castro - Foto: Divulgação

Publicado 14/07/2024 13:08 | Atualizado 14/07/2024 13:12

Paraíba do Sul - Em um almoço realizado na residência de Júlio Canelinha, pré-candidato à prefeitura de Paraíba do Sul, diversas autoridades de peso no cenário político estadual reafirmaram seu apoio à sua candidatura. Entre os presentes estavam o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, além de vários secretários estaduais e municipais.

Durante o evento, que contou com a presença também de comandantes das polícias militar e civil, bem como vereadores e empresários locais, o Governador Cláudio Castro expressou seu apoio incondicional a Júlio Canelinha. "Reafirmamos nosso compromisso com a pré-candidatura de Júlio e estamos confiantes de que, como prefeito, ele contribuirá significativamente para o desenvolvimento de Paraíba do Sul”, declarou Castro.

Canelinha aproveitou a ocasião para destacar a importância das alianças e do relacionamento próximo com o governo estadual e outras autoridades. "Essa relação de amizade e cooperação é crucial para avançarmos e trazer melhorias substanciais para nossa cidade", afirmou o sul paraibano.

Em meio a ataques e questionamentos sobre sua elegibilidade, Canelinha manteve-se firme, enfatizando que confia que será tudo esclarecido, uma vez que são tratativas apenas administrativas e não judiciais. "Não precisamos nos envolver em disputas desnecessárias. Nosso foco é continuar trabalhando e mostrando o prestígio que temos com o apoio de lideranças como o Governador e o Presidente da Assembleia", concluiu.

A presença massiva e o apoio declarado das autoridades durante o almoço reforçam a força da candidatura de Júlio Canelinha, que segue firme em sua campanha rumo à prefeitura de Paraíba do Sul.