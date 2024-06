Julio Canelinha - Divulgação

Publicado 27/06/2024 11:32

Paraíba do Sul - A Factum Pesquisa divulgou os resultados da pesquisa eleitoral realizada em Paraíba do Sul neste mês. Segundo os dados informados, Julio Canelinha foi o nome mais citado pelos eleitores para receber os votos para prefeito do município. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

Nos votos estimulados, com nomes pré-indicados pelos entrevistadores, 44,2% dos questionados afirmou que votaria em Julio Canelinha para prefeito. Dayse Onofre, atual prefeita, aparece em segundo, com 28,7%. Giselle Gobi (7,4%), João Vicente (2,4%) e Gonçalves (1%) completam a lista. Além destes, 6,3% se disseram indecisos, 6% afirmaram que votariam branco ou nulo e 4% não souberam ou não responderam.

Nos votos espontâneos, sem nomes pré-definidos, 31,3% dos questionados afirmou que votaria em Julio Canelinha para prefeito. Dayse Onofre, fica em segundo, com 21,1%. Giselle Gobi (4,5%), João Vicente (1%) e Gonçalves (0,5%) completam a lista. Entre os entrevistados, 31,6% se disseram indecisos, 6% afirmaram que votariam branco ou nulo e 4% não souberam ou não responderam.

Dentro do cenário de rejeição, a atual prefeita foi a mais citada, com 30,8% dos entrevistados afirmando que não votariam nela de forma alguma. A rejeição dos demais foi a seguinte: João Vicente (14,2%); Giselle Gobbi (12,1%); Julio Canelinha (6,6%); e Gonçalves (5%).

A coleta de dados da pesquisa ocorreu entre os dias 19 e 21 de junho. Ao todo, 380 eleitores foram entrevistados nos bairros Barão de Angra, Bela Vista, Carvalhais, Cavaru, Centro, Eldorado, Inconfidência, Jatobá, Liberdade, Limoeiro, Palhas, Parque Morone, Queima Sangue, Sardoal, Sertão Calixto, Vieira Cortez, Vila Salutáris e Werneck.