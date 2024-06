Campanha de renegociação. - Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Campanha de renegociação.Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Publicado 02/06/2024 17:45

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa vai participar, nos próximos dias 05, 06 e 07 de junho do IV Feirão Limpa Nome, no município de Três Rios. A ação será realizada na sede do Entrerriense Futebol Clube, das 9h às 18h.

Para esta edição a concessionária preparou condições especiais para negociação de débitos, com facilidade no pagamento e no parcelamento. Para isso, basta buscar o stand da Águas da Condessa e negociar direto com a equipe da Águas da Condessa.

“Fazemos questão de participar do Feirão Limpa Nome, com condições especiais, o que demonstra o nosso compromisso não só com os avanços no saneamento básico, mas também com a relação de confiança que estamos construindo ao longo destes anos com a população”, destacou a coordenadora Comercial da Águas da Condessa, Ana Paula Espoti.

O Feirão Limpa Nome de Três Rios é promovido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Três Rios, em parceria com o PROCON e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).