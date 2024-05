Drogas foram apreendidas na 107ª DP. - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 29/05/2024 23:40

Paraíba do Sul - Na última segunda-feira (27), policiais militares do 38º BPM prenderam um casal por tráfico e associação ao tráfico de drogas no Parque Niágara, em Paraíba do Sul. Na ação, foram apreendidos 172 pinos de cocaína e 146 pedras de crack.

A ocorrência foi apresentada na 107ª DP, onde os dois permaneceram presos.