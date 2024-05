Serviço será legalizado. - Foto: Divulgação

Publicado 07/05/2024 18:53

Paraíba do Sul - Nesta quarta-feira (8), será realizada a ação que oficializa a legalização da atuação dos serviços de mototáxi em Paraíba do Sul. Ao todo, 36 mototaxistas irão receber a licença para exercer a atividade nesta quarta-feira, às 19h, no Theatro Mariano.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é organizar o serviço, que funcionava, até então, sem regulamentação no município. Além de proporcionar mais segurança para quem usa esse tipo de transporte, a iniciativa promove dignidade e tranquilidade para os trabalhadores da categoria.

Através do projeto da Prefeitura, os trabalhadores sairão da informalidade e poderão se formalizar como profissionais na área. Para isso, os mototaxistas regulamentados cumprem com as exigências previstas no Decreto 2.849.



Até mesmo a Lei Orgânica do município precisou ser alterada para viabilizar a Lei nº 4.252-2024, proposta e sancionada pela prefeita Dayse Onofre e regulamentada pela chefe do executivo através do mesmo Decreto.



“A categoria, infelizmente, sempre foi abandonada pelo poder público municipal. Mas, muitos desses trabalhadores, guerreiros, foram responsáveis por manter a economia funcionando em Paraíba do Sul durante a Pandemia da Covid-19, por exemplo. Correndo riscos, trabalhando faça chuva ou sol, mas sempre com muita honestidade. Por isso, o reconhecimento chegou e, a partir desta quarta-feira, a profissão será legalizada merecidamente”, resumiu o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Carlos Augusto de Luca.