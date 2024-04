Luana Souza e equipe realizaram a visita. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Paraíba do Sul - A Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, Luana Souza, juntamente com sua equipe, visitou às obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Itaipava e também a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Piabanha, na última semana.

A visita começou nas obras da ETE Itaipava, em fase final de implantação, onde a secretária pode ver de perto o andamento dos trabalhos e entender cada fase do tratamento do esgoto. A unidade ocupa apenas 25% da área de uma ETE convencional, com maior eficiência nos resultados. Isso ocorre por conta da tecnologia utilizada, que garante a máxima eficiência desde as obras até a operação da Estação. Com capacidade para tratar até 2,5 milhões de litros de esgoto por dia, o modelo verticalizado, com equipamentos de última geração, é idêntico ao que está sendo construído em Paraíba do Sul.

A visita foi conduzida pelo diretor das concessionárias Águas da Condessa e Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá, e contou com a participação da coordenadora de Engenharia, Alessandra Nunes, além do representante da Tigre Água e Efluentes, empresa contratada para a execução da obra, Fagner Batalha.

“Ficamos muito felizes em receber a secretária e toda a sua equipe para falar um pouco das obras que, sem dúvida, são grandes conquistas para a população que vai ter acesso a saneamento básico de qualidade. Uma Estação de Tratamento de Esgoto representa, acima de tudo, saúde e qualidade de vida”, destacou João Henrique Tebyriça de Sá, diretor da concessionária Águas da Condessa.

Para finalizar, a equipe esteve na ETE Piabanha, no bairro Bingen. Inaugurada em 2012, a unidade foi a primeira do Brasil a utilizar um sistema de aeração, que aumenta a eficiência do tratamento e reduz o consumo de energia em 30%. Outra particularidade, é de que a estação está instalada em frente dois hospitais, um público e um particular. No local, os visitantes foram recebidos pelo supervisor de Operações, Josué Barbosa, e pelo operador da Estação, Thiago Amaral, e puderam conhecer de perto todo o processo de tratamento, livre de ruídos e odores, além de apreciar o paisagismo, que integra a unidade ao meio onde foi erguida.

"Foi fundamental estarmos aqui hoje para conhecer de perto todo o processo e entender como será implementado em nossa cidade. É crucial que possamos explicar à população os benefícios da Estação de Tratamento de Esgoto, tanto para a qualidade de vida quanto para o meio ambiente. Além disso, trouxemos estagiários para que tenham a oportunidade de aprender e se envolver nesse projeto tão relevante”, destacou Luana Souza, secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário de Paraíba do Sul.

Também participaram da visita o subsecretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário de Paraíba do Sul, Ramon Damian, a assessora da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, Vivian Curcio, a líder de Sustentabilidade da Águas do Imperador, Leila Arrighi, a gerente Comercial Regional, Carla Guedes, a coordenadora Comercial da Águas da Condessa, Ana Paula Esposti e o líder Comercial da Águas da Condessa, Percy Cunha.