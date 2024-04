Publicado 10/04/2024 15:36

Paraíba do Sul - A Polícia Militar prendeu, em flagrante, um foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas em Paraíba do Sul, nesta terça-feira (9). O homem estava com grande quantidade de entorpecentes no bairro Liberdade.

Na ação, além da prisão, a equipe do 38º BPM apreendeu 479 cápsulas grandes de cocaína, 56 pedras de crack, uma pedra grande de aproximadamente 1 kg de crack, dinheiro e material utilizado para embalar drogas.

O homem foi levado para a 107ª DP.