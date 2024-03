Aulas começarão na primeira semana de abril. - Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2024 20:16

Paraíba do Sul - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do programa Centro de Convivência e Capacitação Profissional (CCCP), está oferendo 200 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, em parceria com a Firjan SENAI. Divididos em dois grupos, o primeiro já está com as inscrições em andamento e inicia as aulas ainda na primeira quinzena de abril. O segundo grupo abrirá as inscrições em breve para o início das aulas a partir de julho.

“Investir em capacitação é apostar no desenvolvimento profissional desses jovens, principalmente os de baixa renda. Os cursos ofertados oferecem uma experiência essencial para o currículo e o certificado de qualidade do Senai, reconhecido e respeitado nacionalmente. É uma grande oportunidade que temos o prazer de renovar o compromisso em mais um ciclo”, disse a secretária da pasta social, Elaine Cristina Aguiar.

Os cursos gratuitos profissionalizantes oferecem capacitação profissional a jovens e adultos sul-paraibanos que desejam aprimoram seus conhecimentos ou uma recolocação profissional. No primeiro grupo, com o fim das inscrições no dia 22 de março, abrange as áreas de Assistente de Controle de Qualidade e Operador de Computador, com carga horária a partir de 180h.

No segundo grupo, que ainda não teve a data de início das inscrições divulgadas, oferece diplomas para Eletricista Predial e Operador de Infraestrutura de Redes, com carga horária a partir de 320h. Esse grupo terá início das inscrições a partir do cronograma divulgado pelas redes sociais da Prefeitura de Paraíba do Sul.

Como se inscrever - Os interessados devem efetuar a inscrição na sede da Secretaria, localizada na Rua Heinz George Hell, 36 – Centro. É indispensável a apresentação dos seguintes documentos: Identificação oficial com foto e CPF; comprovante de residência; comprovante de nível de escolaridade.

O que é CCCP - O projeto é uma parceria de sucesso da Prefeitura de Paraíba do Sul com a instituição Firjan SENAI, que tem gerado grandes frutos para o município. Contribuindo para o futuro dos jovens sul-paraibanos, desde o início do programa, mais de 200 alunos já receberam o diploma nos cursos profissionalizantes em diversas áreas.